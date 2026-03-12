Синоптики рассказали, к чему готовиться жителям столицы в марте

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Март в этом году напоминает затяжную партию в погодные шахматы. После нескольких ходов с рекордным теплом неизбежно последует ответный выпад холода.
О чем предупреждают синоптики? И каких еще сюрпризов ждать?
Рекордное тепло
Буквально накануне температура впервые с начала года достигла плюс десяти градусов. Но это только разминка. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин подтверждает: ближайшая неделя порадует солнечной и теплой погодой.
"В целом среднесуточные температуры будут выше нуля градусов. Соответственно, климатическая весна наступила. До вторника теплая и хорошая погода, без осадков и с обилием солнца", — поделился он.
На этой неделе днем столбики термометров будут подниматься до десяти градусов, а на солнце может быть еще теплее. Ночи останутся прохладными — от нуля до двух градусов тепла, а в некоторых районах Подмосковья возможен слабый минус.
Однако за быстрым приходом тепла кроется серьезная опасность. Научный руководитель ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждает:
"Снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на четыре-пять градусов. Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной".
Сотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве
Сотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве
Заморозки не закончатся?
Специалисты "Яндекс Погоды" предупреждают:
"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается — март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно".
Эти "температурные качели" создают повышенную опасность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.
Однако во второй половине месяца в Москве может резко похолодать. Если на текущей неделе ночи стоят теплые (до плюс трех-пяти градусов), то после 15 марта они сменятся заморозками. При дневных температурах плюс пять-восемь градусов ночью столбики термометров могут падать до минус трех и ниже.
Александр Ильин уточняет: "Теплая погода продержится до начала следующей недели, а в конце второй декады месяца и в начале третьей немного похолодает. Температура днем будет от нуля до минус пяти градусов. Но это продлится всего несколько дней, затем температура днем снова начнет подниматься до плюс пяти градусов".
С похолоданием в Москву и область могут вернуться небольшие осадки, но существенных снегопадов синоптики не ожидают.
Без осадков, но с рекордами
Северная столица переживает свои погодные аномалии. Михаил Леус прогнозирует Санкт-Петербургу антициклон без осадков.
"Солнечные лучи продолжат прогрев воздушных масс, показания термометров вплотную подберутся к рекордно высоким отметкам. Одиннадцатого марта температура воздуха плюс восемь-десять градусов, в Ленобласти — плюс пять-десять. В четверг небольшие дожди, ночью плюс два-четыре, днем плюс восемь-десять градусов", — указал синоптик.
Горожане на Дворцовой набережной в Санкт-Петербург
Горожане на Дворцовой набережной в Санкт-Петербург
Синоптики говорят, что вторая половина марта в Петербурге начнется с прихода циклона 15 марта. Но ни сильных осадков, ни резкого похолодания не ожидается.
После плюс 13 градусов днем в субботу, 14 марта, температура к середине следующей недели ненадолго снизится до плюс семи. При этом ночных заморозков в Северной столице не предвидится.
Но главный сюрприз преподнесет не март, а лето. Устойчиво теплые температуры в ряде регионов ожидаются уже в мае. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше.
В Москве метеорологическое лето, по данным Гидрометцентра, в среднем стартует 26 мая. Однако в последние годы этот срок постоянно смещается. В 2024 году устойчивый переход через отметку плюс 15 градусов произошел 17 мая — на девять дней раньше нормы. В 2025-м — 22-23 мая, примерно на четыре дня раньше.