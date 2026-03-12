Синоптики рассказали, к чему готовиться жителям столицы в марте

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Март в этом году напоминает затяжную партию в погодные шахматы. После нескольких ходов с рекордным теплом неизбежно последует ответный выпад холода.

О чем предупреждают синоптики? И каких еще сюрпризов ждать?

Рекордное тепло

Буквально накануне температура впервые с начала года достигла плюс десяти градусов. Но это только разминка. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин подтверждает : ближайшая неделя порадует солнечной и теплой погодой.

"В целом среднесуточные температуры будут выше нуля градусов. Соответственно, климатическая весна наступила. До вторника теплая и хорошая погода, без осадков и с обилием солнца", — поделился он.

На этой неделе днем столбики термометров будут подниматься до десяти градусов, а на солнце может быть еще теплее. Ночи останутся прохладными — от нуля до двух градусов тепла, а в некоторых районах Подмосковья возможен слабый минус.

Однако за быстрым приходом тепла кроется серьезная опасность. Научный руководитель ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждает

"Снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на четыре-пять градусов. Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной".

Заморозки не закончатся?

Специалисты "Яндекс Погоды" предупреждают:

"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается — март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно".

Эти "температурные качели" создают повышенную опасность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.

Однако во второй половине месяца в Москве может резко похолодать. Если на текущей неделе ночи стоят теплые (до плюс трех-пяти градусов), то после 15 марта они сменятся заморозками. При дневных температурах плюс пять-восемь градусов ночью столбики термометров могут падать до минус трех и ниже.

Александр Ильин уточняет: "Теплая погода продержится до начала следующей недели, а в конце второй декады месяца и в начале третьей немного похолодает. Температура днем будет от нуля до минус пяти градусов. Но это продлится всего несколько дней, затем температура днем снова начнет подниматься до плюс пяти градусов".

С похолоданием в Москву и область могут вернуться небольшие осадки, но существенных снегопадов синоптики не ожидают.

Без осадков, но с рекордами

Северная столица переживает свои погодные аномалии. Михаил Леус прогнозирует Санкт-Петербургу антициклон без осадков

"Солнечные лучи продолжат прогрев воздушных масс, показания термометров вплотную подберутся к рекордно высоким отметкам. Одиннадцатого марта температура воздуха плюс восемь-десять градусов, в Ленобласти — плюс пять-десять. В четверг небольшие дожди, ночью плюс два-четыре, днем плюс восемь-десять градусов", — указал синоптик.

Синоптики говорят, что вторая половина марта в Петербурге начнется с прихода циклона 15 марта. Но ни сильных осадков, ни резкого похолодания не ожидается.

После плюс 13 градусов днем в субботу, 14 марта, температура к середине следующей недели ненадолго снизится до плюс семи. При этом ночных заморозков в Северной столице не предвидится.

Но главный сюрприз преподнесет не март, а лето. Устойчиво теплые температуры в ряде регионов ожидаются уже в мае. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше.