Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды".

"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве

Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.

В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля.