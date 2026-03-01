Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/moskva-2077587231.html
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки - РИА Новости, 01.03.2026
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:10:00+03:00
2026-03-01T07:10:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074643528_0:279:3063:2002_1920x0_80_0_0_56934b1b0a70ce3d2871b09f42b57168.jpg
https://ria.ru/20260228/moskvichi-2077446787.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074643528_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_dfc60007e469e3490fdd18730b50dea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки

РИА Новости: повторные заморозки придут в Москву в марте

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкТуристы в Москве
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Туристы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды".
"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве.
Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.
В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
28 февраля, 16:00
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала