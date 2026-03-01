https://ria.ru/20260301/moskva-2077587231.html
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки - РИА Новости, 01.03.2026
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:10:00+03:00
2026-03-01T07:10:00+03:00
2026-03-01T07:10:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074643528_0:279:3063:2002_1920x0_80_0_0_56934b1b0a70ce3d2871b09f42b57168.jpg
https://ria.ru/20260228/moskvichi-2077446787.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074643528_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_dfc60007e469e3490fdd18730b50dea3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
Россиянам рассказали, когда в Москву придут повторные заморозки
РИА Новости: повторные заморозки придут в Москву в марте
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет часто колебаться около нулевой отметки, тогда же в столицу придут повторные заморозки, рассказали для РИА Новости специалисты "Яндекс Погоды".
"Стабильного перехода к весеннему теплу пока не наблюдается - март будет отличаться неустойчивой погодой. Температура будет часто колебаться около нулевой отметки, переходя от оттепелей к заморозкам и обратно", - сообщили в сервисе, говоря о прогнозе погоды в Москве
.
Там отметили, что из-за таких "температурных качелей" в марте высока вероятность образования сосулек на крышах и сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.
В минувшую пятницу специалисты сервиса сообщали агентству, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
поделилась с РИА Новости, что первые пять дней марта в столице ожидаются теплыми.