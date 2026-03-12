https://ria.ru/20260312/simonjan-2080281056.html
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна
В Ереване решением совета старейшин (горсовета) столицы появилась улица в честь футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 Никиты Симоняна, сообщил член... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
футбол
спорт
ереван
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
спартак москва
вокруг спорта
ереван
