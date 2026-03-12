Рейтинг@Mail.ru
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна
17:28 12.03.2026 (обновлено: 18:18 12.03.2026)
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна
ереван
В Ереване появилась улица в честь Никиты Симоняна

© Фото : ФК "Спартак"Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. В Ереване решением совета старейшин (горсовета) столицы появилась улица в честь футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 Никиты Симоняна, сообщил член оппозиционной городской фракции "Мать-Армения" Манук Сукиасян.
"Проект фракции "Мать-Армения" утвержден советом старейшин Еревана. Улица, прилегающая к стадиону "Раздан", переименована в честь Никиты Симоняна", - отметил Сукиасян.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Стала известна дата выхода в сети фильма памяти Никиты Симоняна
Вчера, 15:29
 
ФутболСпортЕреванНикита СимонянРоссийский футбольный союз (РФС)Спартак МоскваВокруг спорта
 
