Словакия может принять участие в Кубке Первого канала, заявил Ротенберг

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что ведется диалог с представителями Венгрии и Словакии об участии их национальных сборных в Кубке Первого канала.