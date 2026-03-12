Рейтинг@Mail.ru
Словакия может принять участие в Кубке Первого канала, заявил Ротенберг
Хоккей
 
15:24 12.03.2026
Словакия может принять участие в Кубке Первого канала, заявил Ротенберг
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что ведется диалог с представителями Венгрии и... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T15:24:00+03:00
2026-03-12T15:24:00+03:00
Словакия может принять участие в Кубке Первого канала, заявил Ротенберг

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил, что ведется диалог с представителями Венгрии и Словакии об участии их национальных сборных в Кубке Первого канала.
В декабре сборная "Россия 25" одержала победу на Кубке Первого канала в Новосибирске. В соревнованиях также принимали участие команды Белоруссии и Казахстана.
"Во-первых, я очень благодарен всем игрокам и тренерскому штабу, которые выиграли третий раз подряд Кубок Первого канала. В Новосибирске все прошло на высшем уровне. Это был один из лучших турниров за всю историю Кубка Первого канала. Что касается словаков, то мы ведем с ними диалог. Также общаемся с венграми. Недавно в Минске на детском турнире были команды из Словакии и Венгрии, мы провели мастер-класс, пообщались с командами. Они хорошо знают наш хоккей, смотрят КХЛ и игры сборной России", - сказал Ротенберг журналистам.
"Мы сейчас приглашаем их на Кубок Овечкина, который пройдет в августе. Также будем обсуждать участие сборных Словакии и Венгрии в следующем Кубке Первого канала. Все очень положительно настроены. Да и вы сами видите, что Словакия и Венгрия в целом поддерживают Россию во всех важных вопросах, в том числе и сложных, таких как поставка газа и нефти. С этой позиции мы абсолютно позитивно настроены. Поддерживал ли я Словакию на Олимпиаде? Провокационный вопрос. Мы всегда поддерживаем сборную России", - добавил он.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
