"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций
Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" на выезде обыграл турецкий "Самсунспор" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
