"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций
Футбол
 
22:50 12.03.2026
"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций
"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций
Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" на выезде обыграл турецкий "Самсунспор" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T22:50:00+03:00
2026-03-12T22:51:00+03:00
"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций

"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Райо Вальекано" на выезде обыграл турецкий "Самсунспор" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.
Встреча, прошедшая в Самсуне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Алемао (15-я и 78-я минуты) и Альваро Гарсия (40). У "Самсунспора" отличился Мариус Муандилмаджи (21).
Лига конференций
12 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Самсунспор
1 : 3
Райо Вальекано
21‎’‎ • Мариус Муандилмаджи
(Карло Холсе)
15‎’‎ • Александр Журавски
(Иси Паласон)
40‎’‎ • Альваро Гарсия
(Иси Паласон)
78‎’‎ • Александр Журавски
(Оскар Валентин)
Ответный матч между командами пройдет 19 марта в Мадриде.
Результаты остальных встреч:
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
