Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 12.03.2026
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени