Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 12.03.2026
10:46 12.03.2026
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:46:00+03:00
2026-03-12T10:46:00+03:00
россия
республика дагестан
сулейман керимов
владимир путин
совет федерации рф
россия
республика дагестан
россия, республика дагестан, сулейман керимов, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Республика Дагестан, Сулейман Керимов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин наградил сенатора Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил сенатора Сулеймана Керимова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить: Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Керимова Сулеймана Абусаидовича сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Дагестан, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности", - говорится в указе.
