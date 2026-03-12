Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые нашли "невидимых санитаров" Арктики
07:00 12.03.2026
Российские ученые нашли "невидимых санитаров" Арктики
Неизвестных ранее микробов, способных очищать почвы от тяжелых металлов и нефтепродуктов в арктических условиях, обнаружили в Мурманской области ученые КНЦ РАН... РИА Новости, 12.03.2026
россия, мурманская область, арктика, российская академия наук, наука, университетская наука, российские инновации, общество, экология, экологическое благополучие, качество жизни
Наука, Россия, Мурманская область, Арктика, Российская академия наук, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Общество, Экология, Экологическое благополучие, Качество жизни
Российские ученые нашли "невидимых санитаров" Арктики

Ученые КНЦ РАН нашли микробов, способных очищать Арктику от металлов и нефти

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Неизвестных ранее микробов, способных очищать почвы от тяжелых металлов и нефтепродуктов в арктических условиях, обнаружили в Мурманской области ученые КНЦ РАН в составе научного коллектива. Эти бактерии могут быть использованы для ускоренного восстановления грунта на заполярных территориях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты представлены в Microorganisms.
Одной из основных экологических проблем Арктического региона является многолетнее загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами, устранять которое традиционными методами часто невозможно или очень затратно, рассказали РИА Новости в министерстве. При этом естественные процессы очистки почв значительно замедляются из-за низких температур, так как испарение низкомолекулярных органических веществ и "переработка" других соединений бактериями идут с меньшими скоростями.
Российские ученые обнаружили микроорганизмы, которые смогли адаптироваться к арктическому климату и в процессе эволюции приобрели способность жить в подобных условиях. Коллектив исследователей изучил такие бактерии в почве на склоне горы Каскама на северо-западе Мурманской области.
"Десять наиболее активных штаммов продемонстрировали способность расти при низкой (около +5°C) температуре, использовать компоненты дизельного топлива и сырой нефти в качестве источника углерода, а также толерантность к катионам меди, никеля и свинца", — отмечается в сообщении.
По словам исследователей, "невидимые санитары" Арктической зоны относятся к родам бактерий Acidiphilum, Acidisoma, Acidocella, Bradyrhizobium, Penibacillus и Pseudomonas, причем представители последних двух родов могут перерабатывать ионы железа в кислородной и бескислородной атмосфере соответственно. А анаэробные псевдомонады (Pseudomonas) к тому же могут способствовать очищению почв от компонентов нефтепродуктов на разных глубинах.
Авторы считают, что обнаруженные микроорганизмы могут быть использованы для более быстрого восстановления арктических почв от многолетнего загрязнения с меньшим ущербом для всего "невидимого" сообщества бактерий Арктики, чем при завозе нетипичных для региона микробов. Проверка этой гипотезы и практическое применение микробов будут осуществляться в дальнейших исследованиях.
Работа выполнена учеными из Института микробиологии имени С. Н. Виноградского Научного центра биотехнологии РАН, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН).
 
