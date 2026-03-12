Российские ученые нашли "невидимых санитаров" Арктики

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Неизвестных ранее микробов, способных очищать почвы от тяжелых металлов и нефтепродуктов в арктических условиях, обнаружили в Мурманской области ученые КНЦ РАН в составе научного коллектива. Эти бактерии могут быть использованы для ускоренного восстановления грунта на заполярных территориях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты . Неизвестных ранее микробов, способных очищать почвы от тяжелых металлов и нефтепродуктов в арктических условиях, обнаружили в Мурманской области ученые КНЦ РАН в составе научного коллектива. Эти бактерии могут быть использованы для ускоренного восстановления грунта на заполярных территориях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты представлены в Microorganisms.

Одной из основных экологических проблем Арктического региона является многолетнее загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами, устранять которое традиционными методами часто невозможно или очень затратно, рассказали РИА Новости в министерстве. При этом естественные процессы очистки почв значительно замедляются из-за низких температур, так как испарение низкомолекулярных органических веществ и "переработка" других соединений бактериями идут с меньшими скоростями.

Российские ученые обнаружили микроорганизмы, которые смогли адаптироваться к арктическому климату и в процессе эволюции приобрели способность жить в подобных условиях. Коллектив исследователей изучил такие бактерии в почве на склоне горы Каскама на северо-западе Мурманской области.

« "Десять наиболее активных штаммов продемонстрировали способность расти при низкой (около +5°C) температуре, использовать компоненты дизельного топлива и сырой нефти в качестве источника углерода, а также толерантность к катионам меди, никеля и свинца", — отмечается в сообщении.

По словам исследователей, "невидимые санитары" Арктической зоны относятся к родам бактерий Acidiphilum, Acidisoma, Acidocella, Bradyrhizobium, Penibacillus и Pseudomonas, причем представители последних двух родов могут перерабатывать ионы железа в кислородной и бескислородной атмосфере соответственно. А анаэробные псевдомонады (Pseudomonas) к тому же могут способствовать очищению почв от компонентов нефтепродуктов на разных глубинах.

Авторы считают, что обнаруженные микроорганизмы могут быть использованы для более быстрого восстановления арктических почв от многолетнего загрязнения с меньшим ущербом для всего "невидимого" сообщества бактерий Арктики, чем при завозе нетипичных для региона микробов. Проверка этой гипотезы и практическое применение микробов будут осуществляться в дальнейших исследованиях.