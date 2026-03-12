Рейтинг@Mail.ru
Приморский край признали столицей финансовой культуры - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 12.03.2026 (обновлено: 13:20 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/kraj-2080173754.html
Приморский край признали столицей финансовой культуры
Приморский край признали столицей финансовой культуры - РИА Новости, 12.03.2026
Приморский край признали столицей финансовой культуры
Приморский край стал победителем Всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", итоги объявили министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Банка России... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:49:00+03:00
2026-03-12T13:20:00+03:00
алтайский край
брянская область
забайкальский край
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080207034_0:177:3106:1924_1920x0_80_0_0_08bb728476f9b1cb5ea37cd7da4a58ee.jpg
https://ria.ru/20251226/ekonomika-2064953410.html
https://ria.ru/20260305/avto-2078650702.html
алтайский край
брянская область
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080207034_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_9c4a33690268294541d73adfe9121978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, брянская область, забайкальский край, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф
Алтайский край, Брянская область, Забайкальский край, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ
Приморский край признали столицей финансовой культуры

РИА Новости: Приморский край признали столицей финансовой культуры России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНаграждение победителей по итогам конкурса "Столица финансовой культуры". 12 марта 2026
Награждение победителей по итогам конкурса Столица финансовой культуры. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Награждение победителей по итогам конкурса "Столица финансовой культуры". 12 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Приморский край стал победителем Всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", итоги объявили министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина в Национальном центре "Россия" и вручили победителю награду, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы выбираем лучший субъект Российской Федерации с точки зрения столицы финансовой культуры... Когда мы говорим о финансовой грамотности, о более эффективном использовании своих сбережений, сегодня у нас развивается финансовый рынок, это очень здорово, и когда мы выбираем столицу финансовой культуры, 22 региона, говорит о том, что интерес к финансовым продуктам, к финансам страны, компаний, бюджету семьи растет. Это очень здорово", - прокомментировал Силуанов.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян
26 декабря 2025, 17:48
В конкурсном отборе 2026 года приняли участие 22 российских региона, 13 из них вышли в финал. Свои инициативы представили Алтайский край, Башкирия, Брянская область, Забайкальский край, Калининградская область, Коми, Омская и Орловская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Тверская и Ульяновская области.
Проекты финалистов охватывают разные направления формирования финансовой культуры. Среди них - просвещение на рабочем месте и в семье, противодействие финансовому мошенничеству, формирование навыков рационального потребления, школьное инициативное бюджетирование, медиапроекты, а также конкурсы профессионального мастерства педагогов, рассказывали ранее в Минфине.
Конкурс проводится по решению правительства для поддержки и масштабирования лучших региональных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры россиян. Организаторами конкурса выступают Минфин и ЦБ. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Госдумы, ведущих экономических вузов и профессионального сообщества.
В 2025 году победителями конкурса стали два региона – Красноярский край и Нижегородская область. Они набрали равное количество баллов.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Приморье временно приостановили регистрацию транспорта и замену прав
5 марта, 09:00
 
Алтайский крайБрянская областьЗабайкальский крайАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала