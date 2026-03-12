Приморский край признали столицей финансовой культуры

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Приморский край стал победителем Всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры", итоги объявили министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина в Национальном центре "Россия" и вручили победителю награду, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы выбираем лучший субъект Российской Федерации с точки зрения столицы финансовой культуры... Когда мы говорим о финансовой грамотности, о более эффективном использовании своих сбережений, сегодня у нас развивается финансовый рынок, это очень здорово, и когда мы выбираем столицу финансовой культуры, 22 региона, говорит о том, что интерес к финансовым продуктам, к финансам страны, компаний, бюджету семьи растет. Это очень здорово", - прокомментировал Силуанов.
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян
26 декабря 2025, 17:48
В конкурсном отборе 2026 года приняли участие 22 российских региона, 13 из них вышли в финал. Свои инициативы представили Алтайский край, Башкирия, Брянская область, Забайкальский край, Калининградская область, Коми, Омская и Орловская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Тверская и Ульяновская области.
Проекты финалистов охватывают разные направления формирования финансовой культуры. Среди них - просвещение на рабочем месте и в семье, противодействие финансовому мошенничеству, формирование навыков рационального потребления, школьное инициативное бюджетирование, медиапроекты, а также конкурсы профессионального мастерства педагогов, рассказывали ранее в Минфине.
Конкурс проводится по решению правительства для поддержки и масштабирования лучших региональных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры россиян. Организаторами конкурса выступают Минфин и ЦБ. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Госдумы, ведущих экономических вузов и профессионального сообщества.
В 2025 году победителями конкурса стали два региона – Красноярский край и Нижегородская область. Они набрали равное количество баллов.