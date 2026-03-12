Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:59 12.03.2026 (обновлено: 13:03 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/khokkey-2080201586.html
Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом
Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом
Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг выразил надежду на то, что сборная России в ближайшее время будет выступать на... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T12:59:00+03:00
2026-03-12T13:03:00+03:00
хоккей
аркадий ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
сборная россии по хоккею с шайбой
владислав третьяк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791825147_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_e06105bc455ca51bab7bd7b4a2f55f05.jpg
https://ria.ru/20260312/degtyarev--2080201684.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791825147_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_578a53e3f9b65f32b7b31758d8df093f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аркадий ротенберг, федерация хоккея россии (фхр), сборная россии по хоккею с шайбой, владислав третьяк
Хоккей, Аркадий Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР), Сборная России по хоккею с шайбой, Владислав Третьяк
Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом

Аркадий Ротенберг надеется, что скоро российские хоккеисты поедут на ЧМ с флагом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийские хоккеисты
Российские хоккеисты - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг выразил надежду на то, что сборная России в ближайшее время будет выступать на чемпионатах мира под флагом и с гимном.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации.
«
"Скоро мы составим тренерский совет. В ближайшее время, надеюсь, мы будем выступать на чемпионатах мира. Под флагом и с гимном. Все к этому идет. В этом плане нам помогает администрация президента, министерство спорта России также занимается этим в оперативном режиме", - сказал Ротенберг журналистам.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Вчера, 12:59
 
ХоккейАркадий РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)Сборная России по хоккею с шайбойВладислав Третьяк
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала