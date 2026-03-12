Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" с Хайкиным всухую победил "Спортинг" в матче 1/8 финала ЛЧ
Футбол
 
00:58 12.03.2026
"Будё-Глимт" с Хайкиным всухую победил "Спортинг" в матче 1/8 финала ЛЧ
никита хайкин, спортинг (лиссабон), будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Никита Хайкин, Спортинг (Лиссабон), Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" дома обыграл португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча в Будё завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Сондре Фет (32, с пенальти), Уле Бломберг (45+1) и Каспер Хёг (71).
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
3 : 0
Спортинг
32‎’‎ • Sondre Brunstad Fet (П)
45‎’‎ • Ole Blomberg
(Йенс Петер Хауге)
71‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Йенс Петер Хауге)
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин провел 11-й матч в основной части турнира и впервые сыграл на ноль. Во встрече со "Спортингом" он отразил три удара.
Ответный матч пройдет 17 марта в Лиссабоне.
