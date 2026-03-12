https://ria.ru/20260312/khaykin-2080088704.html
"Будё-Глимт" с Хайкиным всухую победил "Спортинг" в матче 1/8 финала ЛЧ
Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" дома обыграл португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
футбол
спорт
никита хайкин
спортинг (лиссабон)
будё-глимт
лига чемпионов уефа
2026
Футбол, Спорт, Никита Хайкин, Спортинг (Лиссабон), Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
