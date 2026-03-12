Карасев рассудит "Зенит" и "Спартак" в 21-м туре чемпионата России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Инал Танашев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Антон Фролов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 марта и начнется в 16:00 мск.

Другие назначения 21-го тура РПЛ:

13 марта, пятница

"Динамо" (Махачкала) - "Оренбург" - Артем Чистяков (VAR - Анатолий Жабченко);

14 марта, суббота

"Сочи" - "Краснодар" - Андрей Прокопов (Владимир Москалев);

"Ростов" - "Динамо" (Москва) - Ян Бобровский (Павел Кукуян);

"Балтика" (Калининград) - ЦСКА (Москва) - Кирилл Левников (Алексей Сухой);

15 марта, воскресенье

"Акрон" (Тольятти) - "Ахмат" (Грозный) - Евгений Буланов (Сергей Цыганок);

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (Самара) - Игорь Капленков (Артур Федоров);