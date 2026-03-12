Рейтинг@Mail.ru
Карасев рассудит "Зенит" и "Спартак" в 21-м туре чемпионата России
Футбол
 
11:06 12.03.2026 (обновлено: 11:14 12.03.2026)
Карасев рассудит "Зенит" и "Спартак" в 21-м туре чемпионата России
Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком",... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Карасев рассудит "Зенит" и "Спартак" в 21-м туре чемпионата России

Карасев назначен на матч "Зенит" - "Спартак" в 21-м туре РПЛ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Инал Танашев. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Антон Фролов.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 марта и начнется в 16:00 мск.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"ПСЖ" Сафонова прибил "Челси", а "Реал" уничтожил "Сити". Такая любимая ЛЧ!
Вчера, 01:15
Другие назначения 21-го тура РПЛ:
13 марта, пятница
"Динамо" (Махачкала) - "Оренбург" - Артем Чистяков (VAR - Анатолий Жабченко);
14 марта, суббота
"Сочи" - "Краснодар" - Андрей Прокопов (Владимир Москалев);
"Ростов" - "Динамо" (Москва) - Ян Бобровский (Павел Кукуян);
"Балтика" (Калининград) - ЦСКА (Москва) - Кирилл Левников (Алексей Сухой);
15 марта, воскресенье
"Акрон" (Тольятти) - "Ахмат" (Грозный) - Евгений Буланов (Сергей Цыганок);
"Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (Самара) - Игорь Капленков (Артур Федоров);
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - Иван Абросимов (Василий Казарцев).
 
ФутболСпортЗенитСпартак МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
