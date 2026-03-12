Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна

В маленьких Прибалтийских государствах давно ютится большое геополитическое мышление. Вот и теперь президент Литвы Гитанас Науседа предложил территорию своей республики для логистической поддержки войны США и Израиля с Ираном.

Господа гусары, молчать! Все и так знают, что география как наука трудно дается литовской элите, в головах которой Литва занимает центральное место на карте мира и достигает размеров Африки. Все знают, что это мощное государство противостоит не только соседней ядерной державе — России, но и ядерной державе на другом краю света — Китаю, с которым оспаривает судьбу Тайваня. Все знают, что угроза от литовских Вооруженных сил сопоставима с угрозой от разъяренного барсука, которому палец в рот не клали, иначе заразишься бешенством.

Это не шутки, это реальность, кроме того, что Литва — мощное государство, а натовец подобен барсуку (барсук симпатичнее). Пошутить над прибалтами мы еще успеем, а предложение Науседы — предмет для серьезного разговора, как бы парадоксально это ни звучало.

Парадокс понятен всем, кто посмотрит на любой другой глобус, кроме литовского, а также глобуса Украины, куда другие страны вообще не влезли: где там Иран и где Литва со своим "плечом" поддержки?

Американцев интересовало такое "плечо" от других стран НАТО, прежде всего от Великобритании с ее владениями на Кипре и Испании с ее базами для ВМФ (Рота) и ВВС (Морон-де-ла-Фронтера) неподалеку от Гибралтара. Однако британцы хитростью ускользнули от сотрудничества, опасаясь проблем с исламской диаспорой, а левое испанское правительство сказало твердое "нет", что привело президента США Дональда Трампа к озлоблению и спровоцировало очередной раскол в Североатлантическом альянсе.

Тут-то прибалты и возвысили голос, напомнив Вашингтону, что они для него в Европе — самые преданные союзники. С некоторых пор даже поляки начали ворчать на США, что ставит под сомнение слепоту их преданности, но прибалт для американца завсегда с крыши спрыгнет. Он полез за ним в Ирак. Он полезет за ним и в Иран, пусть даже путает эти страны и сам знает, что от его участия в войне не будет проку. Главное — Америке запомниться, услужить. Таков путь.

По количеству лести явно лидируют латыши: нападение на Иран радостно подержали президент, премьер и министр иностранных дел. Теперь те же самые люди оправдываются, как же так вышло, что они поддерживали то, что грозит Латвии скачком цен на топливо, а значит — вообще на все.

По уровню безумия впереди Эстония, где глава МИД Маргус Цахкна отпраздновал убийство верховного руководителя Ирана фразой "друзья Путина — Китай и Северная Корея — ждут своей очереди на устранение". После этого эстонскому внешнеполитическому ведомству пришлось врать, будто министр имел в виду не физическое устранение председателя КНР Си Цзиньпина, хотя именно это он и подразумевал.

В защиту Цахкны честнее сказать , что он глуп. Это нормально, бывает не только с прибалтами. Даже кошки делятся на умных и глупых, а Цахкна чисто по-человечески глуп, на чем в свое время и сделал карьеру: стал подчиненным, который не сможет затмить начальника, ведь начальником у него была сама Кая Каллас.

Под стать эстонцу его бывший литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис — тот самый, который сделал Китай врагом Литвы на ровном месте . Как и Цахкна, он мыслит внешнюю политику категориями "хороших стран", список коих утверждают в Вашингтоне, и "плохих стран", с которыми можно делать что угодно, пока они не стали "хорошими".

Однако президент Науседа — прибалт иного типа. В плане деления мира на козлищ и на агнцев он с молодой бестолочью согласен, но действует спокойнее и тоньше — возраст и опыт сказываются. Бывало, он одергивал Ландсбергиса, чтобы тот прочитал пару книжек и попробовал лечиться электричеством, а не накликивал войну с Россией. И его предложение о логистической поддержке вторжения в Иран не такое смешное, каким кажется. Оно безумное. Но уже не смешное.

Разумеется, Литва не может быть для США плацдармом для вторжения в Иран: она для этого географией не вышла. Однако может стать плацдармом для вторжения в Россию. Собственно, если ты Литва и хочешь стать плацдармом, нет других вариантов, против кого кооперация с американцами может быть направлена. Разве что против Белоруссии, но это тоже Россия с точки зрения общности пространства обороны.

В отношениях Америки с Восточной Европой давно так: говоришь "Иран" — подразумеваешь Россию. Когда администрация президента США Джорджа Буша — младшего решила разместить в Польше и Чехии элементы ПРО для сдерживания России, заявлялось, что это для защиты от Ирана. А теперь Иран стал для Науседы поводом, чтобы напомнить, для каких целей Литва полезна США. Неясно, услышали ли его в Вашингтоне. Но в России ("плохой стране" в прибалтийской системе ценностей) точно услышали.

Услышьте и вы: Литвы не будет. Она перестанет существовать физически, если дело, не дай бог, дойдет до поиска точки вторжения в Россию со стороны НАТО. В отличие от Прибалтики, в России учитывают географию и разницу суммарных потенциалов между своими вооруженными силами и армиями стран альянса. Поэтому Москва сразу будет полагаться на крупные козыри — ракетный и ядерный арсенал, тактический удар которого критично усложнит противнику задачу с вторжением.

Тактический удар ни в коем случае нельзя путать со стратегическим межконтинентальным ударом. Обмен такими ударами между Россией и США обернется уничтожением человечества, а это неприемлемая цена. Уничтожение Прибалтики как плацдарма НАТО с вразумлением остального альянса — совсем другое дело. Многие в мире потери даже не заметят, а если и заметят, все-таки не ощутят ее так, чтобы было по-настоящему горько.

Поэтому реклама Литвы как надежной опоры при нападении США на другие страны — это не только дурной тон, но и чрезвычайно опасная затея, если соседствуешь с государством, которое может принять подобное на свой счет и имеет возможности выбить опору из-под Америки во избежание трагедии похуже.