https://ria.ru/20241031/rossiya-1981000101.html

Россия сломала карьеру "золотого мальчика"

Россия сломала карьеру "золотого мальчика" - РИА Новости, 31.10.2024

Россия сломала карьеру "золотого мальчика"

Издревле люди рассказывали детям поучительные истории. На примере животных и других персонажей они передавали хорошие манеры и жизненную мудрость о том, как... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T09:10

аналитика

литва

россия

белоруссия

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980951359_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_8ef6cf24e45758d14083211760025c52.jpg

Издревле люди рассказывали детям поучительные истории. На примере животных и других персонажей они передавали хорошие манеры и жизненную мудрость о том, как поступать нельзя, поскольку глупость и порок рано или поздно будут наказаны. "Рожденный ползать летать не может" и так далее.Студентам высших учебных заведений с профилем типа "история", "дипломатия" и "госуправление" можно рассказывать истории на примере Литвы. Детский вариант этого сюжета описан в басне "Слон и Моська". У реальной Литвы — Литвы для взрослых — порок более изощренный, чем у Моськи, но главное условие поучительных историй ею выполнено: порок наказан.Это случилось на днях, когда в Литве прошел второй тур парламентских выборов. Правящая, ведущая, государствообразующая партия "Союз Отечества — Христианские демократы" позорно разгромлена. Ее лидер и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис умудрился проиграть даже в своем одномандатном округе, лишившись вообще всех постов — и правительстве, и в парламенте, и в партии.Перед уходом Ландсбергис совершил, возможно, единственный поступок, за который его можно уважать: признал, что народ указал на дверь лично ему. Теперь он завяжет с политикой."Золотой мальчик" госслужбы, которого готовили к посту президента, и наследник влиятельного клана (дед — одна из ключевых фигур в развале СССР) промотал все из-за особого обстоятельства. Дело не в том, что он русофоб, — никого в Прибалтике не удивишь русофобией. И не в том, что сторонник борьбы с Россией любыми средствами, хотя выделяется в этом смысле даже среди своих коллег по Евросоюзу. Главное в Ландсбергисе — он вел себя так, как будто представляет державу с потенциалом как минимум Британии, если не США. А представлял всего лишь Литву.Нельзя сказать, что Литва вообще ни в чем не лидер. В рамках ЕС за последние годы она захватывала лидерство в самых разных областях. Первая по депопуляции. По безработице. По инфляции. По количеству самоубийств. По смертям от ковида и болезней сердца. По заболеваемости корью. По потреблению крепкого алкоголя. По росту цен на электричество. По доле экологически вредного транспорта и необогреваемых санузлов. В общем, там есть над чем работать.Ландсбергис, когда его партия победила на выборах 2020-м, обозначил другие приоритеты: "отстаивать демократические ценности и защищать борцов за свободу во всем мире — от Белоруссии до Тайваня". Премьером он сделал соратницу по партии Ингриду Шимоните, а себе забрал МИД, чтобы творить великие дела.Это напоминало анекдот про мужичка, который, стуча воблой по прилавку пивной, рассказывает о разделении обязанностей в семье. Жена, мол, решает второстепенные вопросы — как детей накормить, как счета оплатить, как крышу починить, а я первостепенные — вводить войска в Иран или не вводить.По Ландсбергису, надо вводить — и немедленно! Начал он, впрочем, с Белоруссии, как и обещал. Наряду с Польшей Литва к тому моменту уже работала главным "мотором" попыток отлучить Александра Лукашенко от власти и штабом белорусской оппозиции. Однако "золотой мальчик" решил пойти дальше и выдумывал против соседа новые каверзы, несмотря на то, что всем уже было ясно: Лукашенко власть сохранит.Когда Литва закрыла транзит для белорусских удобрений, белорусский президент грохнул кулаком по столу и "помог" Ландсбергису со своей стороны — переориентировал на транзит через Россию и другие товары тоже, хотя прежде Москва его годами не могла на это уговорить. Литовская экономика понесла огромные убытки.Тогда Ландсбергис начал с другого конца — с Тайваня — и открыл в Вильнюсе представительство сепаратистов с одной только целью: красному Китаю назло. Пекин действительно разозлился и прервал торговые связи с Литвой, что стало причиной еще одной волны убытков, банкротств и увольнений.Министр бегал и жаловался, что стал жертвой "дипломатического насилия" со стороны КНР. Его к тому моменту уже хорошо знали, поэтому не особенно жалели: даже в кругу союзников Ландсбергис создал себе репутацию человека, который рано или поздно допрыгается.Главным предприятием литовского Наполеона стало, разумеется, противостояние с Россией. Он опять отличился, хотя в Восточной и Северной Европе отличиться в этой дисциплине было сложно: почти все поддерживали крайние меры в области санкций и военных поставок Киеву, часто опережая шаги Брюсселя и Вашингтона. Но Ландсбергис генерировал особо безумные идеи — и всегда не вовремя.Например, в октябре 2023-го, когда ставка Запада на так называемое контрнаступление ВСУ провалилась, призвал НАТО распространить на Украину "ядерный зонтик". Литва стремилась начать с Россией ядерную войну чужим ядерным оружием.В общем, в маленьком теле литовца ютился большой геополитик. Но даже в чаде русофобского кутежа, каким мы представляем себе Евросоюз, Ландсбергиса мало кто поддерживал. Поляки — и те оказались умнее.Однажды его и вовсе раскритиковали в гестапо за жестокость. В ответ на очередное заявление Ландсбергиса о скором нападении России на НАТО президент Литвы Гитанас Науседа призвал его "сесть и успокоиться". Прозвучало как "да заткнись ты уже, полоумный".При этом "золотой мальчик" не симулировал, а искренне боялся России. В этом убедились журналисты, узнав о покупке Ландсбергисом дома в Греции. Сделку оперативно заключили вскоре после начала СВО, когда в правящей партии предрекали ввод российских войск и в Литву тоже. Партийцы, возможно, просто избирателей взбадривали, а шеф правда поверил — и приготовился к побегу.Литва тем временем продолжала ставить антирекорды Евросоюза. Неправда то, что до литовцев долго доходила абсурдность ситуации, когда Моська нападает сразу на трех слонов ценой обнищания хозяев. Литовцев нельзя путать с эстонцами, это другого темпа нация: Ландсбергиса искренне возненавидели.Можно было бы рассказать еще о том, как дед ломал партию через колено, чтоб навязать в шефы своего внука-мажора. Или о том, как приход внука в МИД парализовал работу ведомства из-за нежелания министра согласовывать с президентом кандидатуры послов. Или даже о том, как Ландсбергиса прятали в ходе предвыборной кампании, понимая, что его кудри примелькались и скоро за них начнут бить. Но пришла пора прощаться с антигероем.Партия Ландсбергиса потеряла мандаты даже в Каунасе — твердыне литовского национализма (лично Ландсбергис и потерял). Контроль за правительством переходит к социал-демократам, которые считают себя старейшей партией страны, отсчитывая историю от каких-то подпольных марксистских кружков XIX века. С учетом их левого крена, Литва могла бы немного продохнуть без русофобии, но не нужно себя обманывать. Это же Литва.Все будет так, как было, — и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но стоит запечатлеть для памяти момент, когда Ландсбергис наконец-то допрыгался, а ведь хотел спровоцировать ядерный конфликт перед перелетом в Грецию.Не долетел бы, конечно. Ползать рожден.

https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html

https://ria.ru/20241030/rossiya-1980784215.html

https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html

https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

литва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, литва, россия, белоруссия, евросоюз, нато