https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником

Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником - РИА Новости, 06.02.2024

Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником

"Открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", — жалуется Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы и внук того самого Ландсбергиса,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:02

аналитика

пекин

китай

габриэлюс ландсбергис

литва

гитанас науседа

вооруженные силы украины

нато

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"Открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", — жалуется Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы и внук того самого Ландсбергиса, который вывел республику из состава СССР. С тех пор Литва сократилась на четверть (с 3,7 до 2,8 миллиона человек) и стала лидером Евросоюза по темпам инфляции, количеству самоубийств и потреблению алкоголя.Но у Ландсбергисов все хорошо: наследник династии больше трех лет возглавляет Министерство иностранных дел и почти десять лет — партию "Союз Отечества", объединившую литовских национал-консерваторов.Точнее, все было хорошо, пока он и его коллеги не стали жертвами насилия со стороны, как считает Ландсбергис, Китайской Народной Республики. Это выражено в том, что Вильнюс "не может что-либо делать в Пекине". "Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений, ограничил возможности поездок и все дипломатические операции", — объяснил глава МИД.Доверять этому человеку нельзя, но отрицать факт насилия подло: Литва действительно стала жертвой дипломатического насилия. Просто Ландсбергис не понял, с чьей стороны. Неправильно опознал насильника.Все это произошло еще в 2021 году, когда официальный Вильнюс вдруг стал вести себя очень странно: осудил "геноцид уйгуров" и открыл у себя представительство Тайваня. Возможно, литовская власть представляет себе чаяния простого литовца так: просыпаясь с утра на работу, он связывает свои надежды на светлое будущее с литовско-тайваньским сотрудничеством, но не может отделаться от мысли о страданиях уйгуров — 13-миллионного тюркоязычного народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.Все, кто хоть немного знаком с литовцами, подтвердят: это точно не про них.Более рациональное объяснение — то самое, при котором Вильнюс стал жертвой дипломатического насилия со стороны США. В 2021 году там активно готовились к противостоянию с КНР и прощупывали его слабые места. На примере Литвы было установлено, насколько жестко будет реагировать Пекин, если Запад выберет тактику "полупризнания" Тайваня и раскачки уйгурских сепаратистов.То есть Вашингтон получил эмпирический опыт. А Литва получила по полной.Сотни миллионов китайцев узнали о ее существовании — и сразу с худшей стороны. Если бы литовцы умели читать на мандаринском, то могли бы оценить концентрацию обжигающей ненависти, которой полнился в те дни китайский участок интернета. Унылые прибалтийские хутора вдруг стали врагом экономической, политической и ядерной сверхдержавы, у которой годовой бюджет Литвы уходит на зубочистки.Вслед за этим Литва исчезла из таможенных документов КНР, хотя раньше поставляла туда рыбные консервы и янтарь. Когда за литовцев вступился Евросоюз, Пекин нашел "ошибку в документах" и поместил литовский экспорт в категорию особой пристрастности, где он находится по сей день.Осенью прошлого года Ландсбергис выражал надежду на улучшение отношений с Китаем, над чем якобы работало его ведомство. Теперь надежд больше нет, есть "новый фронт" и жалобы на насилие, хотя жаловаться нужно было на американцев в 2021 году.Впрочем, есть нюанс. Картина, при которой Вильнюс выполняет внешнеполитические прихоти Вашингтона себе же во вред, не противоречит ничему из того, что мы знаем про США и Литву. Но она слишком щадящая по отношению к Ландсбергису. Если воспользоваться бритвой Хэнлона (обычно выражаемой фразой: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью") и отсечь хитроумный заговор, ситуацию исчерпывающе объяснит человеческая глупость. Его, Ландсбергиса, глупость.Провокационные жесты в адрес Пекина могли проистекать из вульгарного антикоммунизма главы МИД и веры в то, что США за такое похвалят, даже если на самом деле американцы ни о чем подобном не просили. Вашингтону не то чтобы нужно: "Литва против Китая" — это цирковой аттракцион, а не реальная политика.Гнева китайских товарищей можно было бы избежать, открыв представительство не Тайваня, а Тайбэя как города. Для Литвы — никакой разницы, для Пекина — огромная, поэтому многие страны западного блока прежде именно так и делали. Повторить опыт собственных союзников внешнеполитическому ведомству Литвы не хватило ума.Ситуацию можно было отыграть назад: на международном уровне Пекин великодушен к тем, кто "исправляет ошибки". Но исправлять их Ландсбергис не стал или не смог — в любом случае оказался бесполезен в деле урегулирования конфликта с Китаем, которого у Литвы вообще не было вплоть до назначения Ландсбергиса министром.На посту главы МИД он зарекомендовал себя как неадекватный человек не только в Пекине и Москве, но и в самой Литве. Только за последний месяц его одернули командующий армией Вальдемарас Рупшис, пожелав "заниматься своим делом", и президент Гитанас Науседа, заочно попросив "сесть и успокоиться".Причина — паника, которую сеет Ландсбергис, рассказывая о "планах" Москвы начать военные действия против НАТО. Миф о нападении России — это генеральная линия вашингтонского обкома, желающего, чтобы Евросоюз продолжал финансировать ВСУ. Но в Литве этот миф воспринимается по-особенному: и сами литовцы, и военные аналитики НАТО исходят из того, что нападать Россия будет именно на Литву, точнее, на так называемый Сувалкский коридор на границе с Польшей, чтобы пробить путь из Белоруссии в Калининград.Тем не менее и армейское командование, и глава государства, несмотря на всю свою русофобию, понимают, что реальных предпосылок к появлению в Литве российской армии не было и нет. То есть министр просто запугивает население, которое и так уже валит из республики при любой возможности.Еще неизвестно, что хуже и позорнее: поставить свою внешнюю политику в зависимость от мнения Вашингтона или от действий хайпующего мажора, который только пытается предугадать желания американцев.Литва выбрала оба стула: критично зависит и от мнения США, и от мажора, чье рвение обеспечило ей дипломатический конфликт с китайской сверхдержавой на ровном месте.Главное, чтобы талантов Ландсбергиса не хватило на развязывание военного конфликта с другой сверхдержавой, после чего Литва исчезнет с карты, а не только из таможенной ведомости.

https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html

https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html

https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918729892.html

https://ria.ru/20240127/vilnyus-1923869895.html

https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html

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аналитика, пекин, китай, габриэлюс ландсбергис, литва, гитанас науседа, вооруженные силы украины, нато