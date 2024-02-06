https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником - РИА Новости, 06.02.2024
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником
"Открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", — жалуется Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы и внук того самого Ландсбергиса,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:00
2024-02-06T08:00
2024-02-06T08:02
аналитика
пекин
китай
габриэлюс ландсбергис
литва
гитанас науседа
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_09ce8b6ead05f744b68048a0cba223b2.jpg
"Открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", — жалуется Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы и внук того самого Ландсбергиса, который вывел республику из состава СССР. С тех пор Литва сократилась на четверть (с 3,7 до 2,8 миллиона человек) и стала лидером Евросоюза по темпам инфляции, количеству самоубийств и потреблению алкоголя.Но у Ландсбергисов все хорошо: наследник династии больше трех лет возглавляет Министерство иностранных дел и почти десять лет — партию "Союз Отечества", объединившую литовских национал-консерваторов.Точнее, все было хорошо, пока он и его коллеги не стали жертвами насилия со стороны, как считает Ландсбергис, Китайской Народной Республики. Это выражено в том, что Вильнюс "не может что-либо делать в Пекине". "Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений, ограничил возможности поездок и все дипломатические операции", — объяснил глава МИД.Доверять этому человеку нельзя, но отрицать факт насилия подло: Литва действительно стала жертвой дипломатического насилия. Просто Ландсбергис не понял, с чьей стороны. Неправильно опознал насильника.Все это произошло еще в 2021 году, когда официальный Вильнюс вдруг стал вести себя очень странно: осудил "геноцид уйгуров" и открыл у себя представительство Тайваня. Возможно, литовская власть представляет себе чаяния простого литовца так: просыпаясь с утра на работу, он связывает свои надежды на светлое будущее с литовско-тайваньским сотрудничеством, но не может отделаться от мысли о страданиях уйгуров — 13-миллионного тюркоязычного народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.Все, кто хоть немного знаком с литовцами, подтвердят: это точно не про них.Более рациональное объяснение — то самое, при котором Вильнюс стал жертвой дипломатического насилия со стороны США. В 2021 году там активно готовились к противостоянию с КНР и прощупывали его слабые места. На примере Литвы было установлено, насколько жестко будет реагировать Пекин, если Запад выберет тактику "полупризнания" Тайваня и раскачки уйгурских сепаратистов.То есть Вашингтон получил эмпирический опыт. А Литва получила по полной.Сотни миллионов китайцев узнали о ее существовании — и сразу с худшей стороны. Если бы литовцы умели читать на мандаринском, то могли бы оценить концентрацию обжигающей ненависти, которой полнился в те дни китайский участок интернета. Унылые прибалтийские хутора вдруг стали врагом экономической, политической и ядерной сверхдержавы, у которой годовой бюджет Литвы уходит на зубочистки.Вслед за этим Литва исчезла из таможенных документов КНР, хотя раньше поставляла туда рыбные консервы и янтарь. Когда за литовцев вступился Евросоюз, Пекин нашел "ошибку в документах" и поместил литовский экспорт в категорию особой пристрастности, где он находится по сей день.Осенью прошлого года Ландсбергис выражал надежду на улучшение отношений с Китаем, над чем якобы работало его ведомство. Теперь надежд больше нет, есть "новый фронт" и жалобы на насилие, хотя жаловаться нужно было на американцев в 2021 году.Впрочем, есть нюанс. Картина, при которой Вильнюс выполняет внешнеполитические прихоти Вашингтона себе же во вред, не противоречит ничему из того, что мы знаем про США и Литву. Но она слишком щадящая по отношению к Ландсбергису. Если воспользоваться бритвой Хэнлона (обычно выражаемой фразой: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью") и отсечь хитроумный заговор, ситуацию исчерпывающе объяснит человеческая глупость. Его, Ландсбергиса, глупость.Провокационные жесты в адрес Пекина могли проистекать из вульгарного антикоммунизма главы МИД и веры в то, что США за такое похвалят, даже если на самом деле американцы ни о чем подобном не просили. Вашингтону не то чтобы нужно: "Литва против Китая" — это цирковой аттракцион, а не реальная политика.Гнева китайских товарищей можно было бы избежать, открыв представительство не Тайваня, а Тайбэя как города. Для Литвы — никакой разницы, для Пекина — огромная, поэтому многие страны западного блока прежде именно так и делали. Повторить опыт собственных союзников внешнеполитическому ведомству Литвы не хватило ума.Ситуацию можно было отыграть назад: на международном уровне Пекин великодушен к тем, кто "исправляет ошибки". Но исправлять их Ландсбергис не стал или не смог — в любом случае оказался бесполезен в деле урегулирования конфликта с Китаем, которого у Литвы вообще не было вплоть до назначения Ландсбергиса министром.На посту главы МИД он зарекомендовал себя как неадекватный человек не только в Пекине и Москве, но и в самой Литве. Только за последний месяц его одернули командующий армией Вальдемарас Рупшис, пожелав "заниматься своим делом", и президент Гитанас Науседа, заочно попросив "сесть и успокоиться".Причина — паника, которую сеет Ландсбергис, рассказывая о "планах" Москвы начать военные действия против НАТО. Миф о нападении России — это генеральная линия вашингтонского обкома, желающего, чтобы Евросоюз продолжал финансировать ВСУ. Но в Литве этот миф воспринимается по-особенному: и сами литовцы, и военные аналитики НАТО исходят из того, что нападать Россия будет именно на Литву, точнее, на так называемый Сувалкский коридор на границе с Польшей, чтобы пробить путь из Белоруссии в Калининград.Тем не менее и армейское командование, и глава государства, несмотря на всю свою русофобию, понимают, что реальных предпосылок к появлению в Литве российской армии не было и нет. То есть министр просто запугивает население, которое и так уже валит из республики при любой возможности.Еще неизвестно, что хуже и позорнее: поставить свою внешнюю политику в зависимость от мнения Вашингтона или от действий хайпующего мажора, который только пытается предугадать желания американцев.Литва выбрала оба стула: критично зависит и от мнения США, и от мажора, чье рвение обеспечило ей дипломатический конфликт с китайской сверхдержавой на ровном месте.Главное, чтобы талантов Ландсбергиса не хватило на развязывание военного конфликта с другой сверхдержавой, после чего Литва исчезнет с карты, а не только из таможенной ведомости.
https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html
https://ria.ru/20231230/litva-1919080860.html
https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918729892.html
https://ria.ru/20240127/vilnyus-1923869895.html
https://ria.ru/20231219/pribaltika-1916666467.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
аналитика, пекин, китай, габриэлюс ландсбергис, литва, гитанас науседа, вооруженные силы украины, нато
Аналитика, Пекин, Китай, Габриэлюс Ландсбергис, Литва, Гитанас Науседа, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием", — жалуется Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы и внук того самого Ландсбергиса, который вывел республику из состава СССР. С тех пор Литва сократилась на четверть (с 3,7 до 2,8 миллиона человек) и стала лидером Евросоюза по темпам инфляции, количеству самоубийств и потреблению алкоголя.
Но у Ландсбергисов все хорошо: наследник династии больше трех лет возглавляет Министерство иностранных дел и почти десять лет — партию "Союз Отечества", объединившую литовских национал-консерваторов.
Точнее, все было хорошо, пока он и его коллеги не стали жертвами насилия со стороны, как считает Ландсбергис, Китайской Народной Республики. Это выражено в том, что Вильнюс
"не может что-либо делать в Пекине". "Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений, ограничил возможности поездок и все дипломатические операции", — объяснил глава МИД.
Доверять этому человеку нельзя, но отрицать факт насилия подло: Литва действительно стала жертвой дипломатического насилия. Просто Ландсбергис не понял, с чьей стороны. Неправильно опознал насильника.
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Все это произошло еще в 2021 году, когда официальный Вильнюс вдруг стал вести себя очень странно: осудил "геноцид уйгуров" и открыл у себя представительство Тайваня
. Возможно, литовская власть представляет себе чаяния простого литовца так: просыпаясь с утра на работу, он связывает свои надежды на светлое будущее с литовско-тайваньским сотрудничеством, но не может отделаться от мысли о страданиях уйгуров — 13-миллионного тюркоязычного народа, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР
.
Все, кто хоть немного знаком с литовцами, подтвердят: это точно не про них.
Более рациональное объяснение — то самое, при котором Вильнюс стал жертвой дипломатического насилия со стороны США
. В 2021 году там активно готовились к противостоянию с КНР и прощупывали его слабые места. На примере Литвы было установлено, насколько жестко будет реагировать Пекин
, если Запад выберет тактику "полупризнания" Тайваня и раскачки уйгурских сепаратистов.
То есть Вашингтон
получил эмпирический опыт. А Литва получила по полной.
Сотни миллионов китайцев узнали о ее существовании — и сразу с худшей стороны. Если бы литовцы умели читать на мандаринском, то могли бы оценить концентрацию обжигающей ненависти, которой полнился в те дни китайский участок интернета. Унылые прибалтийские хутора вдруг стали врагом экономической, политической и ядерной сверхдержавы, у которой годовой бюджет Литвы уходит на зубочистки.
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Вслед за этим Литва исчезла из таможенных документов КНР, хотя раньше поставляла туда рыбные консервы и янтарь. Когда за литовцев вступился Евросоюз, Пекин нашел "ошибку в документах" и поместил литовский экспорт в категорию особой пристрастности, где он находится по сей день.
Осенью прошлого года Ландсбергис выражал надежду на улучшение отношений с Китаем, над чем якобы работало его ведомство. Теперь надежд больше нет, есть "новый фронт" и жалобы на насилие, хотя жаловаться нужно было на американцев в 2021 году.
Впрочем, есть нюанс. Картина, при которой Вильнюс выполняет внешнеполитические прихоти Вашингтона себе же во вред, не противоречит ничему из того, что мы знаем про США и Литву. Но она слишком щадящая по отношению к Ландсбергису. Если воспользоваться бритвой Хэнлона (обычно выражаемой фразой: "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью") и отсечь хитроумный заговор, ситуацию исчерпывающе объяснит человеческая глупость. Его, Ландсбергиса, глупость.
Провокационные жесты в адрес Пекина могли проистекать из вульгарного антикоммунизма главы МИД и веры в то, что США за такое похвалят, даже если на самом деле американцы ни о чем подобном не просили. Вашингтону не то чтобы нужно: "Литва против Китая" — это цирковой аттракцион, а не реальная политика.
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Гнева китайских товарищей можно было бы избежать, открыв представительство не Тайваня, а Тайбэя
как города. Для Литвы — никакой разницы, для Пекина — огромная, поэтому многие страны западного блока прежде именно так и делали. Повторить опыт собственных союзников внешнеполитическому ведомству Литвы не хватило ума.
Ситуацию можно было отыграть назад: на международном уровне Пекин великодушен к тем, кто "исправляет ошибки". Но исправлять их Ландсбергис не стал или не смог — в любом случае оказался бесполезен в деле урегулирования конфликта с Китаем, которого у Литвы вообще не было вплоть до назначения Ландсбергиса министром.
На посту главы МИД он зарекомендовал себя как неадекватный человек не только в Пекине и Москве
, но и в самой Литве. Только за последний месяц его одернули командующий армией Вальдемарас Рупшис, пожелав "заниматься своим делом", и президент Гитанас Науседа
, заочно попросив "сесть и успокоиться".
Причина — паника, которую сеет Ландсбергис, рассказывая о "планах" Москвы начать военные действия против НАТО
. Миф о нападении России
— это генеральная линия вашингтонского обкома, желающего, чтобы Евросоюз продолжал финансировать ВСУ
. Но в Литве этот миф воспринимается по-особенному: и сами литовцы, и военные аналитики НАТО исходят из того, что нападать Россия будет именно на Литву, точнее, на так называемый Сувалкский коридор на границе с Польшей
, чтобы пробить путь из Белоруссии
в Калининград
.
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Тем не менее и армейское командование, и глава государства, несмотря на всю свою русофобию, понимают, что реальных предпосылок к появлению в Литве российской армии не было и нет. То есть министр просто запугивает население, которое и так уже валит из республики при любой возможности.
Еще неизвестно, что хуже и позорнее: поставить свою внешнюю политику в зависимость от мнения Вашингтона или от действий хайпующего мажора, который только пытается предугадать желания американцев.
Литва выбрала оба стула: критично зависит и от мнения США, и от мажора, чье рвение обеспечило ей дипломатический конфликт с китайской сверхдержавой на ровном месте.
Главное, чтобы талантов Ландсбергиса не хватило на развязывание военного конфликта с другой сверхдержавой, после чего Литва исчезнет с карты, а не только из таможенной ведомости.
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