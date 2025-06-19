https://ria.ru/20250619/estoniya-2023783880.html

Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией

Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией

"Если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — обещает глава МИД Эстонии Маргус Цакхна. Он преисполнен энтузиазма и как эстонец, и как представитель... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T09:28:00+03:00

россия

эстония

прибалтика

кайя каллас

петер сийярто

нато

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"Если Россия придет, то мы принесем войну в Россию", — обещает глава МИД Эстонии Маргус Цакхна. Он преисполнен энтузиазма и как эстонец, и как представитель НАТО. Вместе с коллегами по альянсу он изобрел эту новую концепцию: если начнется война с Россией, Запад будет воевать с ней на ее территории, а эстонцы внесут решающий вклад в разгром врага.Это он, конечно, ловко придумал, но забыл об одной маленькой детали: если начнется война России с НАТО, Эстонии вообще не будет. То, что от нее останется, вряд ли сможет функционировать в статусе независимого государства.Кто-то такому повороту расстроится, как вымиранию редкого зверя, но подавляющее большинство на планете ничего не потеряет и никак не ущемится: нет такого, чтобы что-то специфически эстонское было человечеством любимо или хотя бы ему знакомо. Не каждый с высшим образованием сможет даже найти Эстонию на карте мира, будто понимая, что учить ее месторасположение преждевременно: сегодня она есть, а завтра нет.По большому счету это касается всех республик Прибалтики. Они в НАТО пока единственные, кто зримо готовится к войне с Россией, минируя приграничную зону и устанавливая противотанковые ежи. Это для них что-то вроде плацебо или аутотренинга — поиск успокоения в псевдополезном действии. Когда начнется настоящая война, ракеты и БПЛА пройдут над ежами, не поцарапавшись.Это ни в коем случае не угроза. Это банальная и самоочевидная вещь, констатировать которую нужно спокойным тоном, чтоб не вызвать паники среди населения. Когда астрофизики объясняют, что в будущем наше Солнце неизбежно выжжет всю жизнь на Земле, они тоже не нагнетают: будет и будет, че бухтеть-то.Правда, Солнце осатанеет примерно через миллиард лет, а война между Россией и НАТО, если случится, произойдет гораздо раньше. Тогда Цакхна и его бывшая начальница Кая Каллас с чистой совестью смогут сказать про себя — "этот день мы приближали как могли".Руководство России неоднократно заявляло: Москва прекрасно осознает, что суммарная боеспособность НАТО в области войск и техники, то есть инструментов так называемой традиционной войны, значительно превышает возможности России. В том числе поэтому гипотетический военный конфликт между Россией и НАТО традиционным не будет: уже в самом начале Москве придется купировать преимущество противника с помощью других средств.Метафорически выражаясь, Прибалтика — это мост в нашу страну для солдат НАТО, инфраструктура для военного наступления. В случае экзистенциальной угрозы мост придется взорвать, ведь само его существование станет для России неприемлемым риском, учитывая соотношение сил с Североатлантическим альянсом.Это кошмарный, но далеко не самый страшный сценарий. Самый страшный, вероятно, случится потом, когда дело дойдет до обмена ядерными ударами между Россией и США. Этого планета рискует вовсе не пережить: человечество теперь настолько самостоятельное, что способно покончить с собой без участия Солнца.Поэтому есть шанс, что до худшего все-таки не дойдет. Риск ядерных ударов по ядерным странам снижен из-за зеркального ответа, то есть перспективы взаимного уничтожения. А вот неядерные государства, предоставившие себя ядерным врагам России в качестве боевого плацдарма, не застрахованы от использования против них любых военно-технических средств из ее арсенала.Цакхна прав, когда говорит, что "действовать нужно будет в первые минуты и часы войны". Он имеет в виду НАТО, но это автоматически касается и России. На рефлексию времени не будет: уже в первые минуты и часы ей предстоит лишить альянс некоторых стратегических преимуществ, ведь промедление смерти подобно. Потом, если повезет, у всех получится сделать по шагу назад, приостановить апокалипсис, договориться о принципах общежития, только уже без Эстонии.Кстати, без Эстонии и прочей Прибалтики договориться будет гораздо проще — уж такие это люди. Тот же Цакхна сам по себе ничем не примечателен: обычный средневзвешенный прибалт из элиты, чьими портретами можно иллюстрировать энциклопедические статьи "ресентимент" или "йододефицит". Раньше был националистом, потом перековался в либералы, а главой МИД стал тогда же, когда Кая Каллас стала премьером.Бывают случаи, когда подчиненный умней начальника. В Эстонии не тот случай, просто Кая Каллас противопоставляет себя разуму наглее и ярче. Например, накануне она заявила, что "Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру". Цакхна, несмотря на то что обе его попытки получить высшее образования провалились, не настолько коряв в устной речи. Его высказывания не скандальны по форме, зато глупы по сути.Для Цакхны Украина — это "бесценные минеральные ресурсы", поражение России — "неизбежность", а теракт в "Крокусе" — повод озвучить мерзость. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл эстонского коллегу самым фанатичным сторонником продолжения боевых действий. Столь же фанатично Цакхна пытается втянуть в эти действия НАТО, поддерживая отправку войск в зону конфликта.Вот почему Прибалтику нельзя было брать в НАТО: это внушило неадекватным людям ложное чувство безнаказанности. Запретив русский язык в детских садах вместе со сказками Пушкина, та же Эстония посчитала себя владычицей морскою: недавно попытались загнать в свои воды и арестовать танкер, перевозящий российскую нефть. До того как в воздух поднялась боевая авиация России, просветление не наступило. В страшный день оно не наступит до того, пока в воздух не поднимутся ракеты, но их, в отличие от самолетов, нельзя отозвать назад.Даже сейчас, отрабатывая пропагандистскую программу Брюсселя и распространяя бредни о нападении России на Прибалтику, прибалтийские власти в это "нападение" на самом деле не верят, иначе тратились бы на ПРО, а не на противотанковые ежи. Чтобы остатки работоспособного населения не эмигрировали из-за бесконечного стресса, параллельно насаждается другой миф, по которому горячие эстонские парни не только смогут продержаться до похода англосаксонских союзников, но и перенесут войну на территорию России.Не продержатся и не перенесут: после начала войны с НАТО ни один военный объект Эстонии не уцелеет. Этот гипотетический конфликт будет похож не на героическое продавливание в Авдеевке или Марьинке, а на то, что происходит между Израилем и Ираном, только гораздо масштабнее и страшнее.Официальные лица России не могут проговаривать все эти вещи прямо, поскольку они недипломатично звучат и как будто подтверждают басни таких, как Цакхна, о подготовке России к войне с Европой. Но стремление прибалтийских элит штурмовать границы дозволенного и, пользуясь ненавидимой там советской лексикой, "разжигать пожар мировой войны" — это угроза того, что ищущий да обрящет.Некоторым политикам и даже целым странам, потерявшим последний страх, ради всего живого приходится этот страх возвращать через разговоры об их физическом уничтожении. Точно так же грубая и угрожающая по форме фраза "поберегись, дурень, прибью же" произносится с целью избежать реального насилия.Со стороны России такие фразы должны звучать убедительно. Со стороны Эстонии — сами понимаете. Но в случае с Эстонией они все равно звучат — и слишком уж часто. Не хотелось бы, чтоб накликали. Люди же все-таки. Соседи. Некогда братский народ.Может, Россия — единственная страна в мире, которую по-настоящему расстроит исчезновение Эстонии: русские падки на ностальгию, да и привыкли уже, что эстонцы где-то сбоку. Лучше б, и правда, побереглись.

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россия, эстония, прибалтика, кайя каллас, петер сийярто, нато