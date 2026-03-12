Рейтинг@Mail.ru
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Футбол
 
08:14 12.03.2026
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Американские "Интер Майами" и "Нэшвилл" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран...
футбол
спорт
интер
нэшвилл
лионель месси
крус асуль
Новости
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Американские "Интер Майами" и "Нэшвилл" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 0:0. В составе "Интер Майами" полный матч провел восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.
Ответная игра состоится 19 марта в Майами. Действующим победителем турнира является мексиканский "Крус Асуль".
