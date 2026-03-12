https://ria.ru/20260312/inter-2080122601.html
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
Американские "Интер Майами" и "Нэшвилл" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
футбол
спорт
интер
нэшвилл
лионель месси
крус асуль
"Интер Майами" Месси и "Нэшвилл" сыграли вничью в Кубке чемпионов КОНКАКАФ
