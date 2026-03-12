Рейтинг@Mail.ru
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:49 12.03.2026 (обновлено: 22:54 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/futbol-2080358889.html
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Португальский футбольный клуб "Порту" на выезде выиграл у немецкого "Штутгарта" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T22:49:00+03:00
2026-03-12T22:54:00+03:00
футбол
спорт
италия
штутгарт
франция
терем моффи
родриго мора
штутгарт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080359334_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_b41ee672ac7065841e7d20313f7bd50b.jpg
https://ria.ru/20260312/rayo-2080359071.html
италия
штутгарт
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080359334_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_163b79195c88a315dd74e79806555fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, штутгарт, франция, терем моффи, родриго мора, штутгарт, порту, болонья
Футбол, Спорт, Италия, Штутгарт, Франция, Терем Моффи, Родриго Мора, Штутгарт, Порту, Болонья
"Порту" в гостях обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Порту" на выезде обыграл "Штутгарт" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

© Фото : Пресс-служба Лиги ЕвропыРодригу Мора
Родригу Мора - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Пресс-служба Лиги Европы
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Португальский футбольный клуб "Порту" на выезде выиграл у немецкого "Штутгарта" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Терем Моффи (21) и Родригу Мора (27). У "Штутгарта" мяч забил Дениз Ундав (40).
Лига Европы УЕФА
12 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Штутгарт
1 : 2
Порту
40‎’‎ • Дениз Ундав
(Билаль Эль-Ханнус)
21‎’‎ • Терем Моффи
(Борха Сайнc)
27‎’‎ • Rodrigo Mora
(Зайду Сануси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты других матчей:
"Болонья" (Италия) - "Рома" (Италия) - 1:1;
"Лилль" (Франция) - "Астон Вилла" (Англия) - 0:1;
"Панатинаикос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 1:0.
Ответные встречи пройдут 19 марта.
Полузащитник Райо Вальекано Изи Паласон в матче Примеры - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Райо Вальекано" обыграл "Самсунспор" в матче 1/8 финала Лиги конференций
Вчера, 22:50
 
ФутболСпортИталияШтутгартФранцияТерем МоффиРодриго МораШтутгартПортуБолонья
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала