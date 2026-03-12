Рейтинг@Mail.ru
Плющев назвал выдающимися результаты работы Третьяка на посту главы ФХР - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
14:16 12.03.2026 (обновлено: 14:24 12.03.2026)
Плющев назвал выдающимися результаты работы Третьяка на посту главы ФХР
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк добился выдающихся результатов на своем посту, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.
"Это была единственная фигура, единственная безальтернативная кандидатура. Пришел на конференцию один, его и избрали. Как 20 лет тому назад его избрали, так за это время у нас большие результаты, я бы даже сказал выдающиеся. Думаю, что ему было, что сказать, тем делегатам, что его избирали. Если все удовлетворены тем, какое место мы сейчас занимаем в международном рейтинге хоккейном, когда мы проиграли шесть Олимпиад, проиграли 11 чемпионатов мира подряд, то, наверное, да… Это даже хорошо. Есть же шанс, что мы поедем на следующую Олимпиаду, естественно, после Олимпиады будет подведение итогов, думаю, что Владиславу Александровичу будет что сказать", - сказал Плющев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Вчера, 12:59
 
ХоккейВладислав ТретьякВладимир ПлющевФедерация хоккея России (ФХР)
 
