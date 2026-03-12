Плющев назвал выдающимися результаты работы Третьяка на посту главы ФХР

«

"Это была единственная фигура, единственная безальтернативная кандидатура. Пришел на конференцию один, его и избрали. Как 20 лет тому назад его избрали, так за это время у нас большие результаты, я бы даже сказал выдающиеся. Думаю, что ему было, что сказать, тем делегатам, что его избирали. Если все удовлетворены тем, какое место мы сейчас занимаем в международном рейтинге хоккейном, когда мы проиграли шесть Олимпиад, проиграли 11 чемпионатов мира подряд, то, наверное, да… Это даже хорошо. Есть же шанс, что мы поедем на следующую Олимпиаду, естественно, после Олимпиады будет подведение итогов, думаю, что Владиславу Александровичу будет что сказать", - сказал Плющев.