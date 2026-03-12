https://ria.ru/20260312/filippov-2080202179.html
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что хотел бы сделать символический первый удар по мячу в матче Кубка России по футболу между московскими... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T13:02:00+03:00
2026-03-12T13:02:00+03:00
2026-03-12T13:02:00+03:00
футбол
спартак москва
никита филиппов
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:596:1542:1463_1920x0_80_0_0_887133d0de615e05a7c47d931087c34b.jpg
https://ria.ru/20260312/futbol-2080192185.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:579:1579:1763_1920x0_80_0_0_38a4800d985093ab179651bfbba92fa0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спартак москва, никита филиппов, ски-альпинизм
Футбол, Спартак Москва, Никита Филиппов, Ски-альпинизм
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
Ски-альпинист Филиппов: хотел бы нанести символический удар на матче "Спартака"