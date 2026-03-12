Рейтинг@Mail.ru
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:02 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/filippov-2080202179.html
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"
Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что хотел бы сделать символический первый удар по мячу в матче Кубка России по футболу между московскими... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T13:02:00+03:00
2026-03-12T13:02:00+03:00
футбол
спартак москва
никита филиппов
ски-альпинизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:596:1542:1463_1920x0_80_0_0_887133d0de615e05a7c47d931087c34b.jpg
https://ria.ru/20260312/futbol-2080192185.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075541792_0:579:1579:1763_1920x0_80_0_0_38a4800d985093ab179651bfbba92fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спартак москва, никита филиппов, ски-альпинизм
Футбол, Спартак Москва, Никита Филиппов, Ски-альпинизм
Филиппов признался, что хотел бы нанести удар по мячу на матче "Спартака"

Ски-альпинист Филиппов: хотел бы нанести символический удар на матче "Спартака"

© AP Photo / Gabriele FacciottiНикита Филиппов на церемонии награждения
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что хотел бы сделать символический первый удар по мячу в матче Кубка России по футболу между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" 18 марта.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. Позднее на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане он стал победителем в данной дисциплине. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
«
"Стараюсь следить за "Спартаком", хотел попасть на матч с "Акроном", но был еще на чемпионате Европы. Меня звали на матчи, возможно, 18 марта получится, если не уедем. Хочется первый пас отдать, это было бы круто", - сказал Филиппов журналистам.
"Динамо" 5 марта со счетом 5:2 одержало победу над "Спартаком" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет на стадионе "Спартака" 18 марта.
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Семин призвал Акинфеева вернуться в сборную
Вчера, 12:34
 
ФутболСпартак МоскваНикита ФилипповСки-альпинизм
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала