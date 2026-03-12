ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что федерация проиграла судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на санкции Международной федерации хоккея (IIHF), наложенные из-за выступления вратаря Ивана Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/24.
Ранее ФХР сообщила, что IIHF наложила на нее штраф в 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24 в составе ЦСКА. Позже в Лозанне состоялось заседание CAS по апелляции ФХР на санкции со стороны IIHF по делу Федотова. Позицию ФХР на суде представляли Курбатов, заместитель генерального директора Александр Кикнадзе, а также юристы международной фирмы Curtis.
«
"Мы, в общем, проиграли дело. Мы ожидали, что нам снизят сумму штрафа, но этого не случилось. Сейчас мы находимся в вялой переписке с IIHF. Мне важно показать им, что ФХР не скрывается. Мы готовы заплатить и просим у IIHF реквизиты", - сказал Курбатов.
"Они дали нам реквизиты, но банк отказывает в проведении операции, сообщая, что по этим реквизитам мы не можем произвести оплату. Нам дают новые реквизиты - ситуация та же. Эти справки, переведенные на английский язык, мы передаем в IIHF и просим у них реквизиты, по которым сможем сделать перевод. В этой стадии мы находимся сейчас. Но они неделями нам не отвечают. Я отправляю им целый реестр писем, на которые они не ответили за последние четыре месяца. Меня в этом мире многое удивляет. Но как вести с ними диалог? Риторический вопрос. Это тяжело, но это моя работа. Буду добиваться решения", - отметил Курбатов.
В 2022 году Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с "Филадельфией Флайерз", которая выбрала его на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2015 года под 188-м номером, но позднее был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. КХЛ 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА, при этом соглашение игрока с "Филадельфией" действовало в сезоне-2023/24.