ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова

"Мы, в общем, проиграли дело. Мы ожидали, что нам снизят сумму штрафа, но этого не случилось. Сейчас мы находимся в вялой переписке с IIHF. Мне важно показать им, что ФХР не скрывается. Мы готовы заплатить и просим у IIHF реквизиты", - сказал Курбатов.

"Они дали нам реквизиты, но банк отказывает в проведении операции, сообщая, что по этим реквизитам мы не можем произвести оплату. Нам дают новые реквизиты - ситуация та же. Эти справки, переведенные на английский язык, мы передаем в IIHF и просим у них реквизиты, по которым сможем сделать перевод. В этой стадии мы находимся сейчас. Но они неделями нам не отвечают. Я отправляю им целый реестр писем, на которые они не ответили за последние четыре месяца. Меня в этом мире многое удивляет. Но как вести с ними диалог? Риторический вопрос. Это тяжело, но это моя работа. Буду добиваться решения", - отметил Курбатов.