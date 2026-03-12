Рейтинг@Mail.ru
ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова
Хоккей
 
15:43 12.03.2026
ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова
ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова
хоккей
иван федотов
федерация хоккея россии (фхр)
международная федерация хоккея (iihf)
спортивный арбитражный суд (cas)
иван федотов, федерация хоккея россии (фхр), международная федерация хоккея (iihf), спортивный арбитражный суд (cas)
Хоккей, Иван Федотов, Федерация хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (IIHF), Спортивный арбитражный суд (CAS)
ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу Федотова

ФХР проиграла в CAS апелляцию на санкции IIHF по делу вратаря Ивана Федотова

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил РИА Новости, что федерация проиграла судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на санкции Международной федерации хоккея (IIHF), наложенные из-за выступления вратаря Ивана Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/24.
Ранее ФХР сообщила, что IIHF наложила на нее штраф в 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24 в составе ЦСКА. Позже в Лозанне состоялось заседание CAS по апелляции ФХР на санкции со стороны IIHF по делу Федотова. Позицию ФХР на суде представляли Курбатов, заместитель генерального директора Александр Кикнадзе, а также юристы международной фирмы Curtis.
"Мы, в общем, проиграли дело. Мы ожидали, что нам снизят сумму штрафа, но этого не случилось. Сейчас мы находимся в вялой переписке с IIHF. Мне важно показать им, что ФХР не скрывается. Мы готовы заплатить и просим у IIHF реквизиты", - сказал Курбатов.
"Они дали нам реквизиты, но банк отказывает в проведении операции, сообщая, что по этим реквизитам мы не можем произвести оплату. Нам дают новые реквизиты - ситуация та же. Эти справки, переведенные на английский язык, мы передаем в IIHF и просим у них реквизиты, по которым сможем сделать перевод. В этой стадии мы находимся сейчас. Но они неделями нам не отвечают. Я отправляю им целый реестр писем, на которые они не ответили за последние четыре месяца. Меня в этом мире многое удивляет. Но как вести с ними диалог? Риторический вопрос. Это тяжело, но это моя работа. Буду добиваться решения", - отметил Курбатов.
В 2022 году Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с "Филадельфией Флайерз", которая выбрала его на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2015 года под 188-м номером, но позднее был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. КХЛ 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА, при этом соглашение игрока с "Филадельфией" действовало в сезоне-2023/24.
Гендиректор ФХР объяснил, когда федерация может обратиться в CAS
Хоккей Иван Федотов Федерация хоккея России (ФХР) Международная федерация хоккея (IIHF) Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
