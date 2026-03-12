https://ria.ru/20260312/chempion-2080272269.html
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского "Атлетико", сообщается на сайте столичного клуба. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T16:52:00+03:00
2026-03-12T16:52:00+03:00
2026-03-12T17:03:00+03:00
футбол
спорт
испания
давид вилья
атлетико (мадрид)
спортинг (лиссабон)
валенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080275100_478:103:2847:1436_1920x0_80_0_0_6d7f786cccd10f7c6ad3f576eb5c2fee.jpg
https://ria.ru/20260311/atletiko-2079826127.html
испания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080275100_477:6:2470:1500_1920x0_80_0_0_bf031c63f64f4d18c3515abdb1f8f296.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, испания, давид вилья, атлетико (мадрид), спортинг (лиссабон), валенсия
Футбол, Спорт, Испания, Давид Вилья, Атлетико (Мадрид), Спортинг (Лиссабон), Валенсия
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
Чемпион мира по футболу Давид Вилья вошел в совет директоров "Атлетико"