Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
16:52 12.03.2026
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"
Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского "Атлетико", сообщается на сайте столичного клуба. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Чемпион мира вошел в совет директоров "Атлетико"

Давид Вилья
Давид Вилья
Давид Вилья. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2010 года в составе сборной Испании Давид Вилья вошел в совет директоров мадридского "Атлетико", сообщается на сайте столичного клуба.
"Я очень счастлив вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать делать "Атлетико" сильнее с каждым сезоном. Клуб последние несколько лет активно растет, и я надеюсь внести вклад в то, чтобы мы продолжали добиваться успехов", - заявил Вилья.
Вилье 44 года. Он выступал в составе "Атлетико" с 2013 по 2014 год и стал чемпионом Испании в составе команды. Также на протяжении карьеры он играл за испанские клубы "Спортинг" (Хихон), "Валенсия", "Барселона", американский "Нью-Йорк Сити", австралийский "Мельбурн Сити" и японский "Виссел Кобе".
Также в его активе 98 матчей и 59 голов в составе сборной Испании, он является лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Вместе с "красной фурией" Вилья становился чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы в 2012 году.
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
11 марта, 01:02
"Атлетико" разгромил "Тоттенхэм" благодаря двум ошибкам вратаря
11 марта, 01:02
 
Футбол, Спорт, Испания, Давид Вилья, Атлетико (Мадрид), Спортинг (Лиссабон), Валенсия
 
