"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T14:48:00+03:00
хоккей
адмирал
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
макс уиллман
тайс томпсон
никита тертышный
адмирал, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), макс уиллман, тайс томпсон, никита тертышный
