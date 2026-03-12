Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Хоккей
 
14:48 12.03.2026
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У "Барыса" отличились Макс Уиллман (34-я минута) и Тайс Томпсон (57). В составе "Адмирала" шайбу забросил Никита Тертышный (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 марта 2026 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
1 : 2
Барыс
03:34 • Никита Тертышный
(Степан Старков, Либор Сулак)
13:31 • Макс Уиллман
(Джейк Масси)
16:32 • Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Джейк Масси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барыс" (53 очка) продлил серию побед до трех матчей и занимает предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" (46) идет последним.
В следующем матче "Барыс" и "Адмирал" вновь встретятся во Владивостоке в пятницу.
