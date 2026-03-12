https://ria.ru/20260312/alkogol-2080090227.html
В Чечне почти перестали употреблять алкоголь
Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Так, по состоянию на конец зимы потребление алкогольной продукции на душу населения в регионе за последние 12 календарных месяцев составило минимальные за все время 0,04 литра. Менее 1 литра еще потребляли в Ингушетии
(0,6 литра) и Дагестане
(0,9 литра).
В пятерку регионов с наиболее низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария с 2,1 литра на душу населения в год и Карачаево-Черкессия с 2,65 литра.
Среднее потребление менее 5 литров в год было еще в Ставропольском крае
(3,5 литра), Тыве
(4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве
(4,9 литра) и Ростовской области
(4,99 литра).
В то же время житель Санкт-Петербурга
за последние 12 месяцев в среднем выпивал 6,2 литра алкоголя, Новосибирской области
- 8,12 литра, Свердловской - 10,26 литра, Татарстана - 8,97 литра.
В целом по стране потребление алкогольной продукции на душу населения по итогам февраля снизилось до 7,87 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на февраль прошлого года.