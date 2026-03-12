В Чечне почти перестали употреблять алкоголь

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики.

Так, по состоянию на конец зимы потребление алкогольной продукции на душу населения в регионе за последние 12 календарных месяцев составило минимальные за все время 0,04 литра. Менее 1 литра еще потребляли в Ингушетии (0,6 литра) и Дагестане (0,9 литра).

В пятерку регионов с наиболее низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария с 2,1 литра на душу населения в год и Карачаево-Черкессия с 2,65 литра.

В то же время житель Санкт-Петербурга за последние 12 месяцев в среднем выпивал 6,2 литра алкоголя, Новосибирской области - 8,12 литра, Свердловской - 10,26 литра, Татарстана - 8,97 литра.