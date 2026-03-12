В Чечне почти перестали употреблять алкоголь

Рейтинг@Mail.ru
01:08 12.03.2026
Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 12.03.2026
россия, республика ингушетия, республика дагестан, чеченская республика (чечня)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Так, по состоянию на конец зимы потребление алкогольной продукции на душу населения в регионе за последние 12 календарных месяцев составило минимальные за все время 0,04 литра. Менее 1 литра еще потребляли в Ингушетии (0,6 литра) и Дагестане (0,9 литра).
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя
23 декабря 2025, 00:36
В пятерку регионов с наиболее низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария с 2,1 литра на душу населения в год и Карачаево-Черкессия с 2,65 литра.
Среднее потребление менее 5 литров в год было еще в Ставропольском крае (3,5 литра), Тыве (4,3 литра), Северной Осетии (4,5 литра), Москве (4,9 литра) и Ростовской области (4,99 литра).
В то же время житель Санкт-Петербурга за последние 12 месяцев в среднем выпивал 6,2 литра алкоголя, Новосибирской области - 8,12 литра, Свердловской - 10,26 литра, Татарстана - 8,97 литра.
В целом по стране потребление алкогольной продукции на душу населения по итогам февраля снизилось до 7,87 литра за последние 12 месяцев с 8,39 литра на февраль прошлого года.
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года
7 декабря 2025, 13:29
 
РоссияРеспублика ИнгушетияРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)
 
 
