Термальные источники России: популярные маршруты и лучшие цены

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Для российских туристов возможность провести время на море — важный фактор при выборе курорта. Страны Ближнего Востока, куда сейчас добраться трудно, любят в том числе за теплый Персидский залив. Впрочем, в России даже в марте есть места, где можно с комфортом купаться под открытым небом. Лучшие термальные курорты — в материале РИА Новости.
Тюмень
Начать купальный сезон, не дожидаясь лета, можно в минеральных источниках в Тюмени. Город считается термальной столицей России, в регионе 21 комплекс с бассейнами. Лечебную воду обнаружили советские геологи, искавшие нефть.
"Открытые бассейны с природными горячими источниками есть как в мегаполисе, так и в области — на базах отдыха и в санаториях. Температура воды держится на уровне 35-48 градусов. Здравницы предлагают бальнеотерапию при лечении заболеваний эндокринной и нервной системы, опорно-двигательного аппарата", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Курорты Сибири — звучит непривычно, но надо ехать
В марте цены в объектах с открытыми бассейнами стартуют от 120,5 тысячи рублей на двоих на десять дней.
Среди самых востребованных загородных комплексов — "Сибирь", "Ингала". В Тюмени можно остановиться на территории курорта "Марциаль", считающегося самым большим термальным на Урале и в Западной Сибири. Там есть также аквапарк, аттракционы. Тур на неделю обойдется в сумму от 87,5 тысячи рублей на двоих.
Самое бюджетное размещение предлагают загородные базы отдыха — от 45 тысяч рублей на двоих за неделю.
Адыгея и Краснодарский край
В Адыгее, в десяти километрах от Майкопа, туристы едут в термальный парк-отель "Псыгупс". На территории комплекса есть крытые и открытые бассейны. Проживание обойдется в сумму от 89 тысяч рублей на двоих на семь ночей с завтраками, отмечают в "Алеан".
Бюджетные варианты размещения в отелях с термальными источниками можно найти в Мостовском районе Краснодарского края — это "Аквамарин", "Распутин", "Аква-Вита". Цена проживания — от 42 тысяч рублей на двоих за неделю.
Одно из известных мест — город Горячий Ключ. Там более 20 термальных источников с температурой воды от 37 до 60 градусов. Минералка похожа по составу на воды Ессентуков — ее можно бесплатно продегустировать в питьевой галерее на территории санатория "Горячий Ключ". Средняя стоимость — от пяти тысяч рублей в сутки.
Ставропольский край
"Бесстыжие ванны" — открытые купальни на склоне горы Машук с водой, богатой сероводородом и радоном, — можно принимать в Пятигорске. Вход свободный. Самые горячие — верхние купели: температура воды там достигает 80 градусов. Наиболее комфортные — в среднем ярусе, которые прогреваются до 40 градусов.
Примерно в часе езды от Ставрополя есть село Казьминское. Там работает термальный комплекс "Долина гейзеров" — бассейны под открытым небом и отель. Посетители ценят это место и за возможность спокойно отдохнуть от городской суеты, рассказывают в пресс-службе "Слетать.ру".
Кабардино-Балкария
В Кабардино-Балкарии, в получасе езды от Нальчика, в селе Аушигер действует несколько оздоровительных комплексов, где вода прогревается до 40–50 градусов. Источники известны эффективностью при гинекологических и кожных заболеваниях. Еще курорт богат лечебной голубой глиной.
Популярны также источники Кишпек, Янтарный, Ленчикай, Джилы-Су, Серебряный, а также Долинские источники, лечебный комплекс "Светловодские геотермальные бани".
Урал
Отдых на термальных источниках предлагает сеть курортов "Баден-Баден", чьи отели располагаются в Свердловской, Челябинской, Курганской областях.
Ориентиры — город Реж, село Еткуль, озеро Тургояк. Цены на размещение стартуют от 41,6 тысячи рублей на двоих на семь ночей, отмечают в "Алеан".
Алтай
"Местные жители говорят: езжай к перевалу Теплый Ключ — не придется ходить в больницу", — рассказали эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Там находятся Джумалинские геотермальные горные источники. Отсюда начинается зона покоя "Укок", включенная в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Температура воды круглый год — около 20 градусов. По трубам она поступает в домики-купальни.
Самый популярный термальный курорт на Алтае — Белокуриха, называемая сибирской Швейцарией. Вода — от 30 до 42 градусов. Ее, а также целебные грязи с соленых озер Алтайского края, используют в двух десятках санаториев региона.
Средняя стоимость проживания в санатории "Белокуриха" — от 9,8 тысячи рублей в сутки.
Куда еще поехать
На юге Дагестана, в окружении гор, работает комплекс "Ахтынские бани № 1". Там два бассейна (с минеральной и сероводородной водой), грязелечебница, а также комнаты для отдыха с прямым выходом к воде, рассказывают в "Слетать.ру". Стоимость ночи в отеле — от шести тысяч рублей за номер. Пользование бассейном — тысяча рублей для взрослых, 500 рублей для детей.
Люди принимают термальные ванны в Курильске
На Курилах самое необычное место для купания — у подножия вулкана Баранского. В бассейнах и ваннах под открытым небом температура воды — от 26 до 50 градусов.
В Северной Осетии минеральных источников много. На одном из них построили курорт "Бирагзанг", термальная вода поступает туда с глубины 2300 метров. Есть три бассейна с водой от 35 до 43 градусов.
Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике
На Камчатке одно из самых популярных мест для термального отдыха — Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике. Купаться в природных ваннах нельзя. Зато открытый термальный бассейн есть на территории гостиницы "Начики". Стоимость за сутки — от девяти тысяч рублей.