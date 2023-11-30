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Названы города России, которые славятся своими термальными источниками

Названы города России, которые славятся своими термальными источниками - РИА Новости, 30.11.2023

Названы города России, которые славятся своими термальными источниками

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять мест России, в которых зимой можно согреться... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:42

2023-11-30T05:42

2023-11-30T05:42

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять мест России, в которых зимой можно согреться благодаря термальным источникам, сообщает пресс-служба ВШБ.Алтай: "сибирская Швейцария" в БелокурихеМестные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу". Так в народе называют Джумалинские геотермальные горные источники. С этих мест начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Даже в самые суровые зимы горячие ключи не покрываются льдом — температура до 20 градусов сохраняется в некоторых из них круглый год. В воде содержится радон и другие микроэлементы. Отдых можно разнообразить экскурсиями по достопримечательностям Горно-Алтайска: посетить палеопарк, зубропитомник, знаменитый Чуйский тракт.Алтайский город-курорт Белокуриха называют "сибирской Швейцарией".Мягкий климат позволяет с комфортом проводить здесь любой сезон: более 20 санаториев открыты круглогодично. В курортной части оборудовано большое количество тропинок для тех, кто любит активный отдых.Тюмень: столица термальных водСоветские геологи искали в Тюменской области нефть, а обнаружили большое количество термальных источников. Недавно, в 2020 году, Тюмени присвоили статус столицы термальных вод России. Курорты работают круглый год, и даже зимой можно искупаться в открытом бассейне. Тюменские источники славятся расслабляющим и восстанавливающим эффектом: большая концентрация солей и минералов снимает стресс и повышает тонус. Говорят, что процедуры на свежем воздухе омолаживают: из-за контраста температур воды и внешней среды организм приходит в тонус.Кроме оздоровительного отдыха, Тюменская область может предложить и культурную программу. Стоит заглянуть в Тобольск с его белокаменным кремлем. Местные рестораны балуют оригинальными блюдами сибирской кухни.Камчатка: край вулкановДолину гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике обнаружили случайно: сотрудники экспедиции заметили реку, из которой шел пар, а потом увидели природный фонтан с горячей водой. Оказалось, что их здесь не просто много — это одно из самых уникальных и загадочных мест на планете. Гейзер — источник, который периодически выбрасывает столб пара или горячей воды на высоту до нескольких метров, нагретой магмой в недрах земли. Крупнейший из них, под названием "Великан", выбрасывает 30-метровый кипящий столб. В ноябре-декабре гиды проводят экскурсии на снегоходах. По свидетельствам бывалых путешественников, это гораздо зрелищнее, чем осмотр долины с вертолета. Купаться в Долине гейзеров нельзя не только потому, что это заповедные территории, но и по соображениям безопасности. Однако на Камчатке есть обустроенные термальные бассейны, в которых можно погреться с пользой для здоровья.Селение Аушигер, Кабардино-Балкария: кавказское Мертвое мореАушигер — селение в долине реки Черек. Здесь тоже в прошлом веке искали нефть, а нашли горячую минералку на глубине четырех километров. Воду завели в трубу, вырыли котлован и устроили озеро — с тех пор в Аушигере круглогодичный термальный курорт. Минеральный состав воды соответствует лечебно-столовой, радиоактивных металлов нет. Кроме этого, курорт богат лечебной голубой глиной. Местные расскажут вам множество историй об излечившихся от самых разнообразных болезней.Интересно, что вторая жена Ивана Грозного, Мария Темрюковна, родом из этих мест. Кабардино-Балкария в целом славится термальными источниками. Кроме Аушигера, популярны Кишпек, Янтарный, Ленчикай, Джилы-Су, Серебряный, Светловодские геотермальные бани, Долинск и сама столица республики — Нальчик.Горячий ключ, Адыгея: вернуться к жизниГоры Адыгеи внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный воздух и ледяные водопады Руфабго, заснеженное плато Лаго-Наки и ледниковые озера в сочетании с хребтами кавказских гор создают поразительные пейзажи.Мерзнуть не придется: более 20 термальных источника поднимаются из глубин на поверхность. Теплые ванны с водой, обогащенной микроэлементами, оказывают оздоравливающее воздействие на все системы организма, и местные жители пользуются этой природной здравницей с древности.В середине XIX века, после Кавказской войны, было основано местечко Горячий Ключ, которое поныне известно своими термальными и минеральными водами. По легенде, давным-давно в селе вдруг забила вода из-под земли, жители отнеслись к этому с недоверием. Лишь один старик, который готовился к смерти, ежедневно пил ее, и энергия жизни к нему вернулась. Минералка похожа по составу на воды Ессентуков — ее можно бесплатно продегустировать в Питьевой Галерее на территории санатория "Горячий Ключ".

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