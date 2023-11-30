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Названы города России, которые славятся своими термальными источниками - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
05:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/istochniki-1912697482.html
Названы города России, которые славятся своими термальными источниками
Названы города России, которые славятся своими термальными источниками - РИА Новости, 30.11.2023
Названы города России, которые славятся своими термальными источниками
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять мест России, в которых зимой можно согреться... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:42
2023-11-30T05:42
туризм
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять мест России, в которых зимой можно согреться благодаря термальным источникам, сообщает пресс-служба ВШБ.Алтай: "сибирская Швейцария" в БелокурихеМестные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу". Так в народе называют Джумалинские геотермальные горные источники. С этих мест начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Даже в самые суровые зимы горячие ключи не покрываются льдом — температура до 20 градусов сохраняется в некоторых из них круглый год. В воде содержится радон и другие микроэлементы. Отдых можно разнообразить экскурсиями по достопримечательностям Горно-Алтайска: посетить палеопарк, зубропитомник, знаменитый Чуйский тракт.Алтайский город-курорт Белокуриха называют "сибирской Швейцарией".Мягкий климат позволяет с комфортом проводить здесь любой сезон: более 20 санаториев открыты круглогодично. В курортной части оборудовано большое количество тропинок для тех, кто любит активный отдых.Тюмень: столица термальных водСоветские геологи искали в Тюменской области нефть, а обнаружили большое количество термальных источников. Недавно, в 2020 году, Тюмени присвоили статус столицы термальных вод России. Курорты работают круглый год, и даже зимой можно искупаться в открытом бассейне. Тюменские источники славятся расслабляющим и восстанавливающим эффектом: большая концентрация солей и минералов снимает стресс и повышает тонус. Говорят, что процедуры на свежем воздухе омолаживают: из-за контраста температур воды и внешней среды организм приходит в тонус.Кроме оздоровительного отдыха, Тюменская область может предложить и культурную программу. Стоит заглянуть в Тобольск с его белокаменным кремлем. Местные рестораны балуют оригинальными блюдами сибирской кухни.Камчатка: край вулкановДолину гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике обнаружили случайно: сотрудники экспедиции заметили реку, из которой шел пар, а потом увидели природный фонтан с горячей водой. Оказалось, что их здесь не просто много — это одно из самых уникальных и загадочных мест на планете. Гейзер — источник, который периодически выбрасывает столб пара или горячей воды на высоту до нескольких метров, нагретой магмой в недрах земли. Крупнейший из них, под названием "Великан", выбрасывает 30-метровый кипящий столб. В ноябре-декабре гиды проводят экскурсии на снегоходах. По свидетельствам бывалых путешественников, это гораздо зрелищнее, чем осмотр долины с вертолета. Купаться в Долине гейзеров нельзя не только потому, что это заповедные территории, но и по соображениям безопасности. Однако на Камчатке есть обустроенные термальные бассейны, в которых можно погреться с пользой для здоровья.Селение Аушигер, Кабардино-Балкария: кавказское Мертвое мореАушигер — селение в долине реки Черек. Здесь тоже в прошлом веке искали нефть, а нашли горячую минералку на глубине четырех километров. Воду завели в трубу, вырыли котлован и устроили озеро — с тех пор в Аушигере круглогодичный термальный курорт. Минеральный состав воды соответствует лечебно-столовой, радиоактивных металлов нет. Кроме этого, курорт богат лечебной голубой глиной. Местные расскажут вам множество историй об излечившихся от самых разнообразных болезней.Интересно, что вторая жена Ивана Грозного, Мария Темрюковна, родом из этих мест. Кабардино-Балкария в целом славится термальными источниками. Кроме Аушигера, популярны Кишпек, Янтарный, Ленчикай, Джилы-Су, Серебряный, Светловодские геотермальные бани, Долинск и сама столица республики — Нальчик.Горячий ключ, Адыгея: вернуться к жизниГоры Адыгеи внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный воздух и ледяные водопады Руфабго, заснеженное плато Лаго-Наки и ледниковые озера в сочетании с хребтами кавказских гор создают поразительные пейзажи.Мерзнуть не придется: более 20 термальных источника поднимаются из глубин на поверхность. Теплые ванны с водой, обогащенной микроэлементами, оказывают оздоравливающее воздействие на все системы организма, и местные жители пользуются этой природной здравницей с древности.В середине XIX века, после Кавказской войны, было основано местечко Горячий Ключ, которое поныне известно своими термальными и минеральными водами. По легенде, давным-давно в селе вдруг забила вода из-под земли, жители отнеслись к этому с недоверием. Лишь один старик, который готовился к смерти, ежедневно пил ее, и энергия жизни к нему вернулась. Минералка похожа по составу на воды Ессентуков — ее можно бесплатно продегустировать в Питьевой Галерее на территории санатория "Горячий Ключ".
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новости - туризм, туризм, туристы, белокуриха, тюмень, камчатка, камчатский край, кабардино-балкарская республика (кбр), республика адыгея, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Белокуриха, Тюмень, Камчатка, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Республика Адыгея, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
Названы города России, которые славятся своими термальными источниками

Эксперты НИУ ВШЭ назвали российские города с популярными термальными источниками

© Фото : Горячий источник "Волна"Горячий источник "Волна", Тюмень
Горячий источник Волна, Тюмень - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Горячий источник "Волна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали пять мест России, в которых зимой можно согреться благодаря термальным источникам, сообщает пресс-служба ВШБ.

Алтай: "сибирская Швейцария" в Белокурихе

Местные жители говорят: "Езжай на Теплые ключи, и не придется ходить в больницу". Так в народе называют Джумалинские геотермальные горные источники. С этих мест начинается зона покоя "Укок", которая включена в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Даже в самые суровые зимы горячие ключи не покрываются льдом — температура до 20 градусов сохраняется в некоторых из них круглый год. В воде содержится радон и другие микроэлементы. Отдых можно разнообразить экскурсиями по достопримечательностям Горно-Алтайска: посетить палеопарк, зубропитомник, знаменитый Чуйский тракт.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Машина едет по заснеженной дороге мимо стелы на въезде в поселок Кош-Агач

Машина едет по заснеженной дороге мимо стелы на въезде в поселок Кош-Агач

Машина едет по заснеженной дороге мимо стелы на въезде в поселок Кош-Агач

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 2
© РИА Новости / Чернов | Перейти в медиабанк

Санаторные и лечебные корпуса курорта Белокуриха, расположенные на одноименной реке

Курорт Белокуриха

Санаторные и лечебные корпуса курорта Белокуриха, расположенные на одноименной реке

© РИА Новости / Чернов
Перейти в медиабанк
2 из 2

Машина едет по заснеженной дороге мимо стелы на въезде в поселок Кош-Агач

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Санаторные и лечебные корпуса курорта Белокуриха, расположенные на одноименной реке

© РИА Новости / Чернов
Перейти в медиабанк
2 из 2
Алтайский город-курорт Белокуриха называют "сибирской Швейцарией".Мягкий климат позволяет с комфортом проводить здесь любой сезон: более 20 санаториев открыты круглогодично. В курортной части оборудовано большое количество тропинок для тех, кто любит активный отдых.

Тюмень: столица термальных вод

Советские геологи искали в Тюменской области нефть, а обнаружили большое количество термальных источников. Недавно, в 2020 году, Тюмени присвоили статус столицы термальных вод России. Курорты работают круглый год, и даже зимой можно искупаться в открытом бассейне.
Тюменские источники славятся расслабляющим и восстанавливающим эффектом: большая концентрация солей и минералов снимает стресс и повышает тонус. Говорят, что процедуры на свежем воздухе омолаживают: из-за контраста температур воды и внешней среды организм приходит в тонус.
© Фото : Visit TyumenГорячие источники в загородном клубе "Аван" в Тюмени
Горячие источники в загородном клубе Аван в Тюмени
Горячие источники в загородном клубе "Аван" в Тюмени
© Фото : Visit Tyumen
1 из 3
© РИА Новости / Светлана Баева В термальном курорте ЛетоЛето
В термальном курорте ЛетоЛето
В термальном курорте ЛетоЛето
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
© Фото предоставлено Visit TyumenТюмень, Термальный источник Аван
Тюмень, Термальный источник Аван
Тюмень, Термальный источник Аван
© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 3
Горячие источники в загородном клубе "Аван" в Тюмени
© Фото : Visit Tyumen
1 из 3
В термальном курорте ЛетоЛето
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3
Тюмень, Термальный источник Аван
© Фото предоставлено Visit Tyumen
3 из 3
Кроме оздоровительного отдыха, Тюменская область может предложить и культурную программу. Стоит заглянуть в Тобольск с его белокаменным кремлем. Местные рестораны балуют оригинальными блюдами сибирской кухни.

Камчатка: край вулканов

Долину гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике обнаружили случайно: сотрудники экспедиции заметили реку, из которой шел пар, а потом увидели природный фонтан с горячей водой. Оказалось, что их здесь не просто много — это одно из самых уникальных и загадочных мест на планете.
© iStock.com / lucky-photographerДолина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / lucky-photographer
Долина гейзеров на Камчатке
Гейзер — источник, который периодически выбрасывает столб пара или горячей воды на высоту до нескольких метров, нагретой магмой в недрах земли. Крупнейший из них, под названием "Великан", выбрасывает 30-метровый кипящий столб.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖители Камчатки купаются в термальных источниках "Зеленовские Озерки".
Жители Камчатки купаются в термальных источниках Зеленовские Озерки
Жители Камчатки купаются в термальных источниках "Зеленовские Озерки".
© РИА Новости / Алексей Куденко
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1 из 2
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка.
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 2
Жители Камчатки купаются в термальных источниках "Зеленовские Озерки".
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка.
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 2
В ноябре-декабре гиды проводят экскурсии на снегоходах. По свидетельствам бывалых путешественников, это гораздо зрелищнее, чем осмотр долины с вертолета. Купаться в Долине гейзеров нельзя не только потому, что это заповедные территории, но и по соображениям безопасности. Однако на Камчатке есть обустроенные термальные бассейны, в которых можно погреться с пользой для здоровья.

Селение Аушигер, Кабардино-Балкария: кавказское Мертвое море

Аушигер — селение в долине реки Черек. Здесь тоже в прошлом веке искали нефть, а нашли горячую минералку на глубине четырех километров. Воду завели в трубу, вырыли котлован и устроили озеро — с тех пор в Аушигере круглогодичный термальный курорт. Минеральный состав воды соответствует лечебно-столовой, радиоактивных металлов нет.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЛюди купаются на Аушигерских термальных источниках в Кабардино-Балкарии
Люди купаются на Аушигерских термальных источниках в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Люди купаются на Аушигерских термальных источниках в Кабардино-Балкарии
Кроме этого, курорт богат лечебной голубой глиной. Местные расскажут вам множество историй об излечившихся от самых разнообразных болезней.
Интересно, что вторая жена Ивана Грозного, Мария Темрюковна, родом из этих мест.
CC BY-SA 4.0 / Lidiya00 / Термальные источники в селе Янтарное

Янтарненские термальные источники. Горячие йодо-бромные источники в центральной части Прохладненского района Кабардино-Балкарии

Янтарненские термальные источники

Янтарненские термальные источники. Горячие йодо-бромные источники в центральной части Прохладненского района Кабардино-Балкарии

CC BY-SA 4.0 / Lidiya00 / Термальные источники в селе Янтарное
1 из 2
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / АушигерГорячий источник "Аушигер"
Горячий источник Аушигер
Горячий источник "Аушигер"
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Аушигер
2 из 2

Янтарненские термальные источники. Горячие йодо-бромные источники в центральной части Прохладненского района Кабардино-Балкарии

CC BY-SA 4.0 / Lidiya00 / Термальные источники в селе Янтарное
1 из 2
Горячий источник "Аушигер"
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Аушигер
2 из 2
Кабардино-Балкария в целом славится термальными источниками. Кроме Аушигера, популярны Кишпек, Янтарный, Ленчикай, Джилы-Су, Серебряный, Светловодские геотермальные бани, Долинск и сама столица республики — Нальчик.

Горячий ключ, Адыгея: вернуться к жизни

Горы Адыгеи внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Горный воздух и ледяные водопады Руфабго, заснеженное плато Лаго-Наки и ледниковые озера в сочетании с хребтами кавказских гор создают поразительные пейзажи.
Мерзнуть не придется: более 20 термальных источника поднимаются из глубин на поверхность. Теплые ванны с водой, обогащенной микроэлементами, оказывают оздоравливающее воздействие на все системы организма, и местные жители пользуются этой природной здравницей с древности.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Питьевая галерея на территории санатория "Горячий Ключ"

Питьевая галерея на территории санатория Горячий Ключ

Питьевая галерея на территории санатория "Горячий Ключ"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 2
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Питьевая вода санатория Горячий Ключ.

Питьевая галерея санатория Горячий Ключ

Питьевая вода санатория Горячий Ключ.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 2

Питьевая галерея на территории санатория "Горячий Ключ"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 2

Питьевая вода санатория Горячий Ключ.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 2
В середине XIX века, после Кавказской войны, было основано местечко Горячий Ключ, которое поныне известно своими термальными и минеральными водами. По легенде, давным-давно в селе вдруг забила вода из-под земли, жители отнеслись к этому с недоверием. Лишь один старик, который готовился к смерти, ежедневно пил ее, и энергия жизни к нему вернулась.
Минералка похожа по составу на воды Ессентуков — ее можно бесплатно продегустировать в Питьевой Галерее на территории санатория "Горячий Ключ".
Новогоднее убранство Аллеи писателей в Парке культуры и отдыха Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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29 ноября, 11:32
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБелокурихаТюменьКамчаткаКамчатский крайКабардино-Балкарская Республика (КБР)Республика Адыгеякуда можно лететькуда поехатьотдых в России
 
 
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