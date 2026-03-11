Рейтинг@Mail.ru
Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:25 11.03.2026 (обновлено: 16:54 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/terentev-2080005065.html
Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах
Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах
Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, завоевавшие золотые медали Паралимпиады, сделали сегодняшний день на Играх в Италии уникальным, сказал РИА... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T16:25:00+03:00
2026-03-11T16:54:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
сеул
анастасия багиян
михаил терентьев
всероссийское общество инвалидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147517/64/1475176472_0:0:3207:1803_1920x0_80_0_0_25f101b9cd7116fcfc49bb2182137ddf.jpg
https://ria.ru/20260311/zoloto-2079976632.html
россия
италия
сеул
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147517/64/1475176472_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_61f35babc3f9637f8dda28657e263fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, сеул, анастасия багиян, михаил терентьев, всероссийское общество инвалидов, паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Сеул, Анастасия Багиян, Михаил Терентьев, Всероссийское общество инвалидов, Паралимпийские игры
Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах

Терентьев: лыжники Багиян и Голубков сделали сегодняшний день уникальным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета Международного паралимпийского комитета, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев
Председатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета Международного паралимпийского комитета, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Всероссийского общества инвалидов, член Совета Международного паралимпийского комитета, чемпион Паралимпийских игр Михаил Терентьев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, завоевавшие золотые медали Паралимпиады, сделали сегодняшний день на Играх в Италии уникальным, сказал РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Багиян первенствовала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Во вторник россиянка выиграла спринт классическим стилем. Всего в активе сборной России шесть медалей Игр - четыре золотые награды и две бронзовые.
"Сегодня было два блестящих выступления в лыжных гонках. Иван Голубков и Анастасия Багиян стали чемпионами Паралимпийских игр. Сегодняшний день уникален тем, что у мужчин первая золотая медаль, тем, что Багиян стала двухкратной чемпионкой и тем, что в Италии во время награждения мы дважды услышим гимн Российской Федерации", - сказал Терентьев.
Паралимпийский чемпион пожелал российским спортсменам и тренерскому штабу успехов. "Нужно обязательно пожелать тренерскому коллективу и всем ребятам дальнейших успехов. Слова благодарности за такое зрелище, которое они представили всему мировому сообществу. Конечно, это огромная заслуга Паралимпийского комитета России и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Благодаря его международной политике в сентябре в Сеуле Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах. Теперь мы можем слышать наш гимн и видеть наш флаг во время самого масштабного мероприятия для людей с инвалидностью на мировой арене", - подчеркнул Терентьев.
Анастасия Багиян после финиша в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх в Италии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия завоевала четвертое золото на Паралимпиаде
Вчера, 15:04
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияСеулАнастасия БагиянМихаил ТерентьевВсероссийское общество инвалидовПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала