Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, завоевавшие золотые медали Паралимпиады, сделали сегодняшний день на Играх в Италии уникальным, сказал РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.