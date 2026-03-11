Терентьев: благодаря политике Владимира Путина ПКР восстановили в правах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков, завоевавшие золотые медали Паралимпиады, сделали сегодняшний день на Играх в Италии уникальным, сказал РИА Новости паралимпийский чемпион председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Голубков в среду одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). Багиян первенствовала в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Во вторник россиянка выиграла спринт классическим стилем. Всего в активе сборной России шесть медалей Игр - четыре золотые награды и две бронзовые.
"Сегодня было два блестящих выступления в лыжных гонках. Иван Голубков и Анастасия Багиян стали чемпионами Паралимпийских игр. Сегодняшний день уникален тем, что у мужчин первая золотая медаль, тем, что Багиян стала двухкратной чемпионкой и тем, что в Италии во время награждения мы дважды услышим гимн Российской Федерации", - сказал Терентьев.
Паралимпийский чемпион пожелал российским спортсменам и тренерскому штабу успехов. "Нужно обязательно пожелать тренерскому коллективу и всем ребятам дальнейших успехов. Слова благодарности за такое зрелище, которое они представили всему мировому сообществу. Конечно, это огромная заслуга Паралимпийского комитета России и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Благодаря его международной политике в сентябре в Сеуле Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах. Теперь мы можем слышать наш гимн и видеть наш флаг во время самого масштабного мероприятия для людей с инвалидностью на мировой арене", - подчеркнул Терентьев.