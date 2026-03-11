Дубль Плотникова помог СКА обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2) в пользу хозяев. В составе СКА дублем отметился Сергей Плотников (10-я и 18-я минуты), шайбы также забросили Иван Выдренков (5) и Матвей Поляков (18). У "Динамо" отличились Алекс Лимож (35), Виталий Пинчук (51) и Вадим Шипачев (54).
11 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
04:28 • Иван Выдренков
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
09:15 • Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
17:25 • Матвей Поляков
09:59 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
14:35 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
10:28 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
13:55 • Вадим Шипачев
СКА одержал 850-ю победу в КХЛ.
Петербургская команда, набрав 77 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" с 83 баллами располагается на третьей строчке. Минский клуб потерпел четвертое поражение кряду. В следующем матче СКА 13 марта примет череповецкую "Северсталь", двумя днями позднее "Динамо" дома встретится с ярославским "Локомотивом".
В другом матче столичное "Динамо" дома переиграло "Шанхайских драконов" со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 2:0).
ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 23 февраля из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода встреча команд в Сочи была прервана и перенесена в Москву, она продолжилась в среду со второго периода.