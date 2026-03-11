https://ria.ru/20260311/putin-2079948715.html
Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования
Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования - РИА Новости, 11.03.2026
Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования
Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:43:00+03:00
2026-03-11T13:43:00+03:00
2026-03-11T16:01:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кравцов
общество
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079891578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2be8fe739b567f581c2bd93f0cccde38.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078524437.html
https://ria.ru/20260311/ege-2079834920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079891578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5445523781ccc31bd0682950ea8742b7.jpg
Встреча Путина с министром просвещения России Сергеем Кравцовым
Встреча Путина с министром просвещения России Сергеем Кравцовым
2026-03-11T13:43
true
PT6M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кравцов, общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Общество, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования
Путин обсудил с министром просвещения Кравцовым стратегию развития образования
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече
с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
"Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, в ближайшее время мы представим вам на утверждение", — отметил он.
Министр назвал ее главной задачей удержать высокий уровень образования. Теперь все школьники обучаются по единым программам. Также для них нормировали нагрузку, домашние задания и контрольные работы. Число учеников с плохой успеваемостью уменьшилось до 15%. К 2028 году завершат подготовку единых учебников.
«
"Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования", — подчеркнул Кравцов.
В рамках стратегии работает единая система воспитательной работы, в ее основе лежат традиционные ценности. Министр также рассказал, что все школы перешли на MAX, им пользуются уже более 20 миллионов учителей и детей.
Со своей стороны, президент призвал повышать престиж профессии преподавателя, особенно в школах. Кравцов уточнил, что для этого создали совет по защите чести и достоинства педагогов. В регионы разослали инструкции по работе с агрессивными детьми.
Путин также отметил важность прямой связи учеников с будущими работодателями.