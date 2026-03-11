Кравцов рассказал президенту о работе над стратегией развития образования

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на Подготовка стратегии развития образования подходит к концу, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, президиумом Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной думе, Совете Федерации. В целом есть одобрение уже, подготовлен проект стратегии, в ближайшее время мы представим вам на утверждение", — отметил он.

Министр назвал ее главной задачей удержать высокий уровень образования. Теперь все школьники обучаются по единым программам. Также для них нормировали нагрузку, домашние задания и контрольные работы. Число учеников с плохой успеваемостью уменьшилось до 15%. К 2028 году завершат подготовку единых учебников.

« "Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования", — подчеркнул Кравцов.

В рамках стратегии работает единая система воспитательной работы, в ее основе лежат традиционные ценности. Министр также рассказал, что все школы перешли на MAX, им пользуются уже более 20 миллионов учителей и детей.

Со своей стороны, президент призвал повышать престиж профессии преподавателя, особенно в школах. Кравцов уточнил, что для этого создали совет по защите чести и достоинства педагогов. В регионы разослали инструкции по работе с агрессивными детьми.