Рейтинг@Mail.ru
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/obrazovanie-2079934503.html
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза - РИА Новости, 11.03.2026
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза
Процедура выбора ректора Иброхимзода Илхомуддина в Российско-таджикском славянском университете была нарушена, так как кандидатура не была согласована с... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:56:00+03:00
2026-03-11T12:56:00+03:00
таджикистан
россия
константин могилевский
общество
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025587807_0:206:3044:1918_1920x0_80_0_0_d3e63b3617908596f66350b99bfc2a9d.jpg
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025587807_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9f6c22cc310971c2b8354a24d7a648e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, константин могилевский, общество, сн_образование
Таджикистан, Россия, Константин Могилевский, Общество, СН_Образование

Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Процедура выбора ректора Иброхимзода Илхомуддина в Российско-таджикском славянском университете была нарушена, так как кандидатура не была согласована с российской стороной, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
«

"У нас есть межправительственное соглашение, в котором четко написано, что ректор назначается по законодательству Таджикистана из числа кандидатур, согласованных российской стороной. А нас никто не спросил, никакие кандидатуры мы не согласовывали. Оказался назначен другой ректор. И мы не можем это принять, ректором его не считаем", — сказал замминистра.

Он добавил, что Таджикистан нарушил межправительственное соглашение.
"Призываем таджикскую сторону исправить допущенную ошибку, представить несколько устраивающих их кандидатур, согласовать с нами и в соответствии с установленной процедурой назначить легитимного ректора. Мы хотим, чтобы ситуация вернулась в правовое русло и готовы к взаимодействию", — заключил Могилевский.
 
ТаджикистанРоссияКонстантин МогилевскийОбществоСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала