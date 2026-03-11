https://ria.ru/20260311/obrazovanie-2079934503.html
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза - РИА Новости, 11.03.2026
Таджикистан не согласовал с Минобрнауки РФ нового главу славянского вуза
Процедура выбора ректора Иброхимзода Илхомуддина в Российско-таджикском славянском университете была нарушена, так как кандидатура не была согласована с... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Процедура выбора ректора Иброхимзода Илхомуддина в Российско-таджикском славянском университете была нарушена, так как кандидатура не была согласована с российской стороной, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
«
"У нас есть межправительственное соглашение, в котором четко написано, что ректор назначается по законодательству Таджикистана из числа кандидатур, согласованных российской стороной. А нас никто не спросил, никакие кандидатуры мы не согласовывали. Оказался назначен другой ректор. И мы не можем это принять, ректором его не считаем", — сказал замминистра.
Он добавил, что Таджикистан нарушил межправительственное соглашение.
"Призываем таджикскую сторону исправить допущенную ошибку, представить несколько устраивающих их кандидатур, согласовать с нами и в соответствии с установленной процедурой назначить легитимного ректора. Мы хотим, чтобы ситуация вернулась в правовое русло и готовы к взаимодействию", — заключил Могилевский.