В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов
В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов - РИА Новости, 11.03.2026
В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов
Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с... РИА Новости, 11.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"С 1 марта в России
изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии".
В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции.
Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.