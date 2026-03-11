Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов
11:08 11.03.2026 (обновлено: 11:09 11.03.2026)
В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов
россия, санкт-петербург, ленинградская область
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В МВД предупредили о "помощи" аферистов в оформлении микрозаймов

ГУМВД Петербурга: мошенники начали предлагать оформить онлайн-микрозайм

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска офиса микрозаймов в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Мошенники воспользовались изменением правил выдачи онлайн-микрозаймов россиянам и начали предлагать "помощь" в их оформлении, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"С 1 марта в России изменились правила выдачи онлайн-микрозаймов: крупные МФО (микрофинансовые организации – ред.) теперь обязаны подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Этим сразу воспользовались аферисты", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Смартфон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россиян предупредили о мошенничестве с письмами о неуплате долгов
Вчера, 08:59
Как предупредило профильное управление ГУМВД, одна из таких схем предполагает "помощь в оформлении займа без биометрии", когда потенциальным жертвам обмана предлагается перевести от 500 до 1,5 тысяч рублей "для активации договора и гарантии".
В результате будущие получатели микрозаймов просто дарят деньги мошенникам, отмечают в киберполиции.
Ведомство советует не пользоваться услугами посредников и оформлять микрозаймы только через сайт или приложение МФО либо банка.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Подмосковье мошенники собирают средства для якобы помощи в поиске детей
10 марта, 16:59
 
