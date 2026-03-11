https://ria.ru/20260311/kkhl-2080058325.html
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
Череповецкая "Северсталь" одержала победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.03.2026
хоккей
спорт
адам лишка
лада
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
"Северсталь" обыграла "Ладу", прервав серию из трех поражений в КХЛ