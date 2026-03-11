Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
20:19 11.03.2026 (обновлено: 20:21 11.03.2026)
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ
Череповецкая "Северсталь" одержала победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Северсталь" прервала серию поражений в КХЛ

"Северсталь" обыграла "Ладу", прервав серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" одержала победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Даниил Казулаев (14-я минута), Адам Лишка (22), который продлил свою результативную серию (4 гола + 3 передачи) до шести матчей в КХЛ, и Владимир Грудинин (60). У "Лады" отличился Иван Савчик (2).
"Северсталь" прервала серию из трех поражений в КХЛ. Череповецкая команда, набрав 84 очка, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 45 баллами располагается на предпоследней, 10-й строчке.
В следующем матче "Лада" 13 марта примет ярославский "Локомотив", "Северсталь" в этот же день сыграет в гостях с петербургским СКА.
