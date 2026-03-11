Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" обыграла "Питтсбург", Никишина признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:19 11.03.2026
"Каролина" обыграла "Питтсбург", Никишина признали первой звездой матча НХЛ
"Каролина" обыграла "Питтсбург", Никишина признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Каролина" обыграла "Питтсбург", Никишина признали первой звездой матча НХЛ
"Каролина Харрикейнз" в серии буллитов обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Каролина" обыграла "Питтсбург", Никишина признали первой звездой матча НХЛ

© Фото : nhl.com/hurricanesХоккеисты "Каролины Харрикейнз"
Хоккеисты Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" в серии буллитов обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Роли и завершилась победой "ураганов" со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" отличились Логан Стэнковен (8-я минута), Марк Янковский (43), Сет Джарвис (44) и Александр Никишин (52), Джексон Блейк стал автором победного буллита. У "Питтсбурга" дубль оформил Брайан Раст (32, 60), по шайбе забросили Энтони Манта (20) и Ноэль Аччари (28).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 марта 2026 • начало в 02:00
Закончен (Б)
Каролина
5 : 41:0
Питтсбург
07:46 • Логан Станковен
(Майк Райли, Jackson Blake)
42:49 • Марк Янковски
(Уильям Каррьер, Александр Никишин)
43:48 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
51:21 • Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
65:01 • Андрей Свечников (П)
65:01 • Jackson Blake (П)
19:04 • Энтони Манта
(Вилле Койвунен)
31:44 • Брайан Раст
(Егор Чинахов, Эрик Карлссон)
57:52 • Ноэль Аччиари
(Брайан Раст, Егор Чинахов)
59:25 • Брайан Раст
(Рикард Ракелл, Эрик Карлссон)
65:01 • Benjamin Kindel (П)
Защитник Никишин также отметился голевой передачей и был признан первой звездой встречи. Всего на его счету 25 очков (9 голов + 16 передач) в 63 матчах текущего регулярного чемпионата, который является для россиянина дебютным в НХЛ. Его одноклубник Андрей Свечников отметился голевой передачей и набрал 56 (23+33) очков в 64 матчах, а также реализовал один из послематчевых буллитов. В составе "Пингвинз" два результативных паса сделал форвард Егор Чинахов. С момента перехода в "Питтсбург" из "Коламбус Блю Джекетс" в конце декабря он провел 26 матчей и набрал 19 (11+8) очков. Всего на счету Чинахова 25 (14+11) результативных действий в 55 играх текущей "регулярки".
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил третью игру в рамках пятиматчевой дисквалификации, полученной за удар клюшкой по лицу защитника "Баффало Сейбрз" Расмуса Далина
"Каролина" (88 очков) и "Питтсбург" (79) занимают первое и второе места в Столичном дивизионе соответственно. В следующем матче "Питтсбург" в гостях сыграет с "Вегас Голден Найтс", а "Каролина" примет "Сент-Луис Блюз". Обе встречи пройдут в ночь на 13 марта по московскому времени.
