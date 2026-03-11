Рейтинг@Mail.ru
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:34 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/futbol-2079968219.html
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде есть над чем работать, однако она продолжает борьбу за золото в Российской премьер-лиге... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:34:00+03:00
2026-03-11T14:34:00+03:00
футбол
спорт
россия
португалия
сергей семак
зенит
барселона
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886269479_0:195:2792:1766_1920x0_80_0_0_955ec4410ed435710e66d92f1b77699a.jpg
https://ria.ru/20250625/zenit-2025249342.html
россия
португалия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886269479_0:0:2466:1849_1920x0_80_0_0_42f8b10ede7bf2b57a624cd6dc51fc56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, португалия, сергей семак, зенит, барселона, бавария, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Португалия, Сергей Семак, Зенит, Барселона, Бавария, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"

Семак: "Зенит" продолжает борьбу за золото в РПЛ и Кубке России

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Зенита" Сергей Семак
Главный тренер Зенита Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде есть над чем работать, однако она продолжает борьбу за золото в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России по футболу.
После 20 туров чемпионата страны "Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче петербургская команда на выезде уступила "Оренбургу" со счетом 1:2. Лидирует "Краснодар" с 43 баллами.
«
"Команда на сегодняшний день отстает от лидера на одно очко. Конкуренты - хорошие команды, которые действительно могут оказывать достойное сопротивление. У нас нет разницы, как, к примеру, в других чемпионатах, где в пять раз отличается уровень команд, которые борются за чемпионство, с другими клубами. В Португалии есть три команды, которые на две головы сильнее всех остальных, и они все время занимают первое, второе и третье места, за редкими исключениями. В России такого нет. Есть шесть команд, и каждая из них может бороться за чемпионство", - приводит слова Семака сайт "Зенита".
Также тренер "сине-бело-голубых" призвал не ждать от команды игры уровня "Барселоны" лучших лет или нынешней "Баварии".
"Тогда и состав у нас должен быть, как у "Баварии" или "Барселоны", к примеру. Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда не получается. Но мы всегда работаем, стремимся, чтобы тот баланс и те задачи, которые стоят перед командой, выполнялись. А задачи - побеждать! Думаю, что на сегодняшний день мы в борьбе за первое место, - это самое важное. Продолжаем выступление в Кубке России - это тоже важно. Поэтому, безусловно, есть над чем работать, но катастрофы и трагедии абсолютно никакой нет", - добавил Семак.
Президент ФК Зенит Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В "Зените" обозначили цели на сезон
25 июня 2025, 08:24
 
ФутболСпортРоссияПортугалияСергей СемакЗенитБарселонаБаварияРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала