Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"

"Тогда и состав у нас должен быть, как у "Баварии" или "Барселоны", к примеру. Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда не получается. Но мы всегда работаем, стремимся, чтобы тот баланс и те задачи, которые стоят перед командой, выполнялись. А задачи - побеждать! Думаю, что на сегодняшний день мы в борьбе за первое место, - это самое важное. Продолжаем выступление в Кубке России - это тоже важно. Поэтому, безусловно, есть над чем работать, но катастрофы и трагедии абсолютно никакой нет", - добавил Семак.