Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде есть над чем работать, однако она продолжает борьбу за золото в Российской премьер-лиге... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T14:34:00+03:00
футбол
спорт
россия
португалия
сергей семак
зенит
барселона
бавария
россия
португалия
Семак: "Зенит" продолжает борьбу за золото в РПЛ и Кубке России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команде есть над чем работать, однако она продолжает борьбу за золото в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России по футболу.
После 20 туров чемпионата страны "Зенит
" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче петербургская команда на выезде уступила "Оренбургу
" со счетом 1:2. Лидирует "Краснодар
" с 43 баллами.
«
"Команда на сегодняшний день отстает от лидера на одно очко. Конкуренты - хорошие команды, которые действительно могут оказывать достойное сопротивление. У нас нет разницы, как, к примеру, в других чемпионатах, где в пять раз отличается уровень команд, которые борются за чемпионство, с другими клубами. В Португалии
есть три команды, которые на две головы сильнее всех остальных, и они все время занимают первое, второе и третье места, за редкими исключениями. В России
такого нет. Есть шесть команд, и каждая из них может бороться за чемпионство", - приводит слова Семака
сайт "Зенита".
Также тренер "сине-бело-голубых" призвал не ждать от команды игры уровня "Барселоны
" лучших лет или нынешней "Баварии
".
"Тогда и состав у нас должен быть, как у "Баварии" или "Барселоны", к примеру. Мы знаем возможности наших игроков. Иногда получается делать то, что мы хотим, иногда не получается. Но мы всегда работаем, стремимся, чтобы тот баланс и те задачи, которые стоят перед командой, выполнялись. А задачи - побеждать! Думаю, что на сегодняшний день мы в борьбе за первое место, - это самое важное. Продолжаем выступление в Кубке России - это тоже важно. Поэтому, безусловно, есть над чем работать, но катастрофы и трагедии абсолютно никакой нет", - добавил Семак.