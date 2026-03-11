Рейтинг@Mail.ru
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 11.03.2026 (обновлено: 13:27 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/forbes-2079942567.html
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год - РИА Новости, 11.03.2026
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год
Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:26:00+03:00
2026-03-11T13:27:00+03:00
в мире
павел дуров
telegram
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20260219/durov-2075465852.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, павел дуров, telegram, forbes
В мире, Павел Дуров, Telegram, Forbes
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год

Forbes: состояние Дурова за год упало до 6,6 млрд долларов

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты связывают с ухудшением конъюнктуры рынка и другими факторами, сообщает издание Forbes.
"Состояние Павла Дурова, основателя и стопроцентного владельца мессенджера Telegram, снизилось до 6,6 миллиарда долларов с прошлогодних 17,1 миллиарда долларов", - говорится в материале.
Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 году с состоянием в 600 миллионов долларов, в 2018 году предприниматель стал миллиардером, а в 2021 году его состояние достигло пиковых 17,2 миллиарда долларов, сообщается в статье.
Эксперты рынка объясняют это тенденциями, приводя в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram - около одного миллиарда. Так, капитализация Snapchat за год снизилась почти вдвое, чем можно объяснить снижение оценки Telegram и состояния Дурова, говорится в материале.
Также Forbes указывает и на такие факторы, как обязательства Дурова расплатиться с держателями облигаций, при этом эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ждать IPO мессенджера не стоит, пока Telegram блокируют на ключевых рынках.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым
19 февраля, 13:36
 
В миреПавел ДуровTelegramForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала