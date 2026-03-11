https://ria.ru/20260311/forbes-2079942567.html
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год - РИА Новости, 11.03.2026
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год
Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:26:00+03:00
2026-03-11T13:26:00+03:00
2026-03-11T13:27:00+03:00
в мире
павел дуров
telegram
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20260219/durov-2075465852.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел дуров, telegram, forbes
В мире, Павел Дуров, Telegram, Forbes
Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год
Forbes: состояние Дурова за год упало до 6,6 млрд долларов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты связывают с ухудшением конъюнктуры рынка и другими факторами, сообщает издание Forbes
.
"Состояние Павла Дурова
, основателя и стопроцентного владельца мессенджера Telegram
, снизилось до 6,6 миллиарда долларов с прошлогодних 17,1 миллиарда долларов", - говорится в материале.
Дуров попал в рейтинг Forb
es в 2016 году с состоянием в 600 миллионов долларов, в 2018 году предприниматель стал миллиардером, а в 2021 году его состояние достигло пиковых 17,2 миллиарда долларов, сообщается в статье.
Эксперты рынка объясняют это тенденциями, приводя в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram - около одного миллиарда. Так, капитализация Snapchat за год снизилась почти вдвое, чем можно объяснить снижение оценки Telegram и состояния Дурова, говорится в материале.
Также Forbes указывает и на такие факторы, как обязательства Дурова расплатиться с держателями облигаций, при этом эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ждать IPO мессенджера не стоит, пока Telegram блокируют на ключевых рынках.