Состояние Дурова упало в 2,6 раза за год

Эксперты рынка объясняют это тенденциями, приводя в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram - около одного миллиарда. Так, капитализация Snapchat за год снизилась почти вдвое, чем можно объяснить снижение оценки Telegram и состояния Дурова, говорится в материале.