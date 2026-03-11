Рейтинг@Mail.ru
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного
Футбол
 
13:40 11.03.2026 (обновлено: 13:52 11.03.2026)
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, готов вернуться в московский "Спартак" в качестве запасного футболиста. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
артём дзюба
спартак москва
акрон (тольятти)
зенит
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
Дзюба заявил, что готов вернуться в "Спартак" в роли запасного

Дзюба заявил, что морально готов к возвращению в "Спартак" на роль игрока запаса

Артем Дзюба
Артем Дзюба
© Соцсети футболиста
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, готов вернуться в московский "Спартак" в качестве запасного футболиста.
Дзюбе 37 лет. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока.
"Что к этому вопросу возвращаться - готов или не готов. Разговоры всякие есть, конкретики нет. Я морально готов вообще ко всему", - сказал Дзюба, отвечая на вопрос о том, готов ли он вернуться в "Спартак" на роль игрока запаса.
Дзюба является воспитанником "Спартака". Помимо "красно-белых" он в разные годы выступал за "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России.
Евгений Кафельников - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Кафельников объяснил, почему не смотрит матчи "Спартака"
10 марта, 13:19
На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
 
ФутболАртём ДзюбаСпартак МоскваАкрон (Тольятти)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
