IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить чемпионского пояса в среднем весе отстраненного за допинг представителя Казахстана Жанибека
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить чемпионского пояса в среднем весе отстраненного за допинг представителя Казахстана Жанибека Алимханулы из-за невозможности провести обязательную защиту, сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO
) заявила, что допинг-тест Алимханулы показал положительный результат. Как уточнял BoxingScene, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Алимханулы отстранен от любых соревнований со 2 декабря 2025 года. При этом WBO сохранила за казахстанцем чемпионский титул.
"Сегодня, буквально час назад пришло решение от IBF
. Как мы знаем, организация IBF имеет жесткие правила, на которые они ссылаются в своем письме. Согласно их письму, Жанибек Алимханулы отстранен до 2 декабря 2026 года, также по их правилам любой чемпион в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течение 9 месяцев, то есть Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года. В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно", - написал Ерденбеков в Instagram*.
"Я как президент федерации считаю, что данная ситуация дала большой урок для команды Жанибека, однако он вернется на большой ринг уже в этом году еще мощнее и все-таки завоюет все четыре мировых пояса в ближайшее время. В свою очередь командой Жанибека будет подана апелляция по данному делу", - добавил функционер.
Алимханулы 32 года, на его счету 17 побед и ни одного поражения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.