IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы

"Я как президент федерации считаю, что данная ситуация дала большой урок для команды Жанибека, однако он вернется на большой ринг уже в этом году еще мощнее и все-таки завоюет все четыре мировых пояса в ближайшее время. В свою очередь командой Жанибека будет подана апелляция по данному делу", - добавил функционер.