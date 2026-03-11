Рейтинг@Mail.ru
IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы
11:50 11.03.2026
IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы
IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы
IBF лишила чемпионского пояса боксера Алимханулы

IBF лишила чемпионского пояса отстраненного за допинг боксера Алимханулы

© Фото : соцсетиБоксер Жанибек Алимханулы
Боксер Жанибек Алимханулы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : соцсети
Боксер Жанибек Алимханулы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить чемпионского пояса в среднем весе отстраненного за допинг представителя Казахстана Жанибека Алимханулы из-за невозможности провести обязательную защиту, сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) заявила, что допинг-тест Алимханулы показал положительный результат. Как уточнял BoxingScene, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Алимханулы отстранен от любых соревнований со 2 декабря 2025 года. При этом WBO сохранила за казахстанцем чемпионский титул.
"Сегодня, буквально час назад пришло решение от IBF. Как мы знаем, организация IBF имеет жесткие правила, на которые они ссылаются в своем письме. Согласно их письму, Жанибек Алимханулы отстранен до 2 декабря 2026 года, также по их правилам любой чемпион в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течение 9 месяцев, то есть Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года. В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно", - написал Ерденбеков в Instagram*.
"Я как президент федерации считаю, что данная ситуация дала большой урок для команды Жанибека, однако он вернется на большой ринг уже в этом году еще мощнее и все-таки завоюет все четыре мировых пояса в ближайшее время. В свою очередь командой Жанибека будет подана апелляция по данному делу", - добавил функционер.
Алимханулы 32 года, на его счету 17 побед и ни одного поражения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
