США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ
Власти США, вероятно, хотят, чтобы Южно-Африканская Республика отказалась от членства в блоке БРИКС, пишет издание TimesLIVE, опираясь на слова американского... РИА Новости, 11.03.2026
TimesLIVE: США хотят выхода ЮАР из БРИКС