Рейтинг@Mail.ru
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/briks-2079909941.html
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ
Власти США, вероятно, хотят, чтобы Южно-Африканская Республика отказалась от членства в блоке БРИКС, пишет издание TimesLIVE, опираясь на слова американского... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:52:00+03:00
2026-03-11T11:52:00+03:00
в мире
юар
сша
израиль
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd4d87c421ff33779f7fe09469113308.jpg
https://ria.ru/20260307/briks-2079293536.html
юар
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c18cb1abd0de26c4e8cb9d7e881b6784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, израиль, брикс
В мире, ЮАР, США, Израиль, БРИКС
США хотят выхода ЮАР из БРИКС, пишут СМИ

TimesLIVE: США хотят выхода ЮАР из БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 11 мар - РИА Новости. Власти США, вероятно, хотят, чтобы Южно-Африканская Республика отказалась от членства в блоке БРИКС, пишет издание TimesLIVE, опираясь на слова американского посла в стране Лео Брента Бозелла.
"Судя по всему, США хотят, чтобы ЮАР вышла из блока БРИКС и отказалась от иска против Израиля в Международном Суде, помимо прочих требований", - сказано в статье.
Как пишет газета, США также требовали, чтобы ЮАР пересмотрела Закон об экспроприации и программу укрепления экономического положения чернокожего населения. Издание отмечает, что спустя год после заявленных требований никакой реакции от правительства республики так и не последовало.
Бозелл 23 февраля вручил верительные грамоты в МИД ЮАР и официально приступил к своим обязанностям. Еще до утверждения его кандидатуры в октябре 2025 года он заявил, что на посту главы дипмиссии намерен противостоять сближению ЮАР с Россией, Китаем и Ираном.
Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации Мисс Брикс на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Представительницы России, ЮАР и КНР завоевали короны конкурса красоты БРИКС
7 марта, 22:22
 
В миреЮАРСШАИзраильБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала