Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Заключен договор генерального подряда на строительство новых этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду компанией "Широтная Магистраль Северной Столицы" заключен договор с генеральным подрядчиком на строительство трех этапов ШМСД: второго, третьего и этапа 4.2. В частности, договор генерального подряда подписан с АО "Бамтоннельстрой-Мост".

"Широтная магистраль скоростного движения – наш мегапроект, поддержанный президентом России. ШМСД укрепит транспортный каркас мегаполиса, ускорит развитие восточной части Петербурга, возьмёт на себя часть транспорта мурманского направления, существенно повысит связи между районами города. В рамках Санкт-Петербургской агломерации проект позволит синхронизировать транспортную инфраструктуру Петербурга и Ленинградской области, обеспечит развитие прилегающих территорий и дальнейший экономический рост двух регионов. Новая автомагистраль сэкономит водителям десятки часов в пути, повысит комфорт и мобильность жителей", - сказал Беглов.

По его словам, ШМСД с мостом через Неву, наряду с КАД и ЗСД, – одно из основных звеньев системы городских магистралей скоростного и непрерывного движения. В соответствии с генеральным планом развития Санкт-Петербурга, ШМСД напрямую подключит восточные районы Петербурга к центру и югу города, а через ЗСД – к северной части мегаполиса. Это позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные трассы и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Губернатор отметил, что крупные инвестпроекты остаются одним из драйверов развития Северной столицы. В 2025 году, по оперативным данным Петростата, город привлек рекордный объем инвестиций в основной капитал – 1,734 триллиона рублей.

"Для нас очень важно, что один из ключевых показателей городской экономики за 2025 год не просто вышел на рекордный для Петербурга уровень в 1,7 триллиона рублей, а еще и вырос в сопоставимых ценах. Мы добились этого с учетом "высокой базы", двузначных темпов роста инвестиций двух предыдущих лет… Сегодня на примере ШМСД мы видим, что и в 2026 году реализуемые Петербургом и поддержанные президентом России мегапроекты продолжают привлекать в наш город федеральные и частные средства", – отметил Беглов.

Строительство Широтной магистрали скоростного движения – мегапроект Санкт‑Петербурга, реализуемый по поручению президента России о развитии транспортной системы петербургской агломерации. В соответствии с генеральным планом развития города, магистраль, наряду с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Кольцевой автомобильной дорогой (КАД), обеспечит вывод транзитных транспортных потоков из центра города, создаст прямую связь восточных районов городской застройки с центром и югом и опосредованно через ЗСД с севером.