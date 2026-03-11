Рейтинг@Mail.ru
Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/beglov-2080020597.html
Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД
Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД - РИА Новости, 11.03.2026
Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД
Заключен договор генерального подряда на строительство новых этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:14:00+03:00
2026-03-11T17:14:00+03:00
санкт-петербург
александр беглов
россия
ленинградская область
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951435984_0:243:3092:1982_1920x0_80_0_0_8ac78b553ad71e650c450f4fbac0884e.jpg
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951435984_363:0:3092:2047_1920x0_80_0_0_d60a75ac7a54c64ab85651928b0f19b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов, россия, ленинградская область, строительство
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Ленинградская область, Строительство
Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД

Александр Беглов: заключен договор генподряда на строительство новых этапов ШМСД

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Заключен договор генерального подряда на строительство новых этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду компанией "Широтная Магистраль Северной Столицы" заключен договор с генеральным подрядчиком на строительство трех этапов ШМСД: второго, третьего и этапа 4.2. В частности, договор генерального подряда подписан с АО "Бамтоннельстрой-Мост".
"Широтная магистраль скоростного движения – наш мегапроект, поддержанный президентом России. ШМСД укрепит транспортный каркас мегаполиса, ускорит развитие восточной части Петербурга, возьмёт на себя часть транспорта мурманского направления, существенно повысит связи между районами города. В рамках Санкт-Петербургской агломерации проект позволит синхронизировать транспортную инфраструктуру Петербурга и Ленинградской области, обеспечит развитие прилегающих территорий и дальнейший экономический рост двух регионов. Новая автомагистраль сэкономит водителям десятки часов в пути, повысит комфорт и мобильность жителей", - сказал Беглов.
По его словам, ШМСД с мостом через Неву, наряду с КАД и ЗСД, – одно из основных звеньев системы городских магистралей скоростного и непрерывного движения. В соответствии с генеральным планом развития Санкт-Петербурга, ШМСД напрямую подключит восточные районы Петербурга к центру и югу города, а через ЗСД – к северной части мегаполиса. Это позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные трассы и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.
Губернатор отметил, что крупные инвестпроекты остаются одним из драйверов развития Северной столицы. В 2025 году, по оперативным данным Петростата, город привлек рекордный объем инвестиций в основной капитал – 1,734 триллиона рублей.
"Для нас очень важно, что один из ключевых показателей городской экономики за 2025 год не просто вышел на рекордный для Петербурга уровень в 1,7 триллиона рублей, а еще и вырос в сопоставимых ценах. Мы добились этого с учетом "высокой базы", двузначных темпов роста инвестиций двух предыдущих лет… Сегодня на примере ШМСД мы видим, что и в 2026 году реализуемые Петербургом и поддержанные президентом России мегапроекты продолжают привлекать в наш город федеральные и частные средства", – отметил Беглов.
Строительство Широтной магистрали скоростного движения – мегапроект Санкт‑Петербурга, реализуемый по поручению президента России о развитии транспортной системы петербургской агломерации. В соответствии с генеральным планом развития города, магистраль, наряду с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Кольцевой автомобильной дорогой (КАД), обеспечит вывод транзитных транспортных потоков из центра города, создаст прямую связь восточных районов городской застройки с центром и югом и опосредованно через ЗСД с севером.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по первому этапу ШМСД – Витебской развязке, построенной в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве между городом и ООО "Магистраль Северной столицы". Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных средств, а также за счет городского бюджета и инвестиций частного партнера.
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияЛенинградская областьСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала