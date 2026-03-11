В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке на текущий момент можно оценить в 5-6 миллиардов рублей, но точные расчеты делать преждевременно, так как туркомпании еще не завершили эвакуационные действия, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

"Я бы ориентировался на ущерб в 5-6 миллиардов рублей. Здесь надо понимать, что это и прямой ущерб, связанный с оплатой проживания, альтернативных билетов туристам, особенно по третьим направлениям. Это размещение на период до 5-7 дней, которые операторы оплачивали из собственных средств", - сказал Мурадян РИА Новости.

"Напомню, что только с Эмиратами у нас было более 200 рейсов в неделю. Это огромное количество путешественников на еженедельной основе. Поэтому, конечно, говорить о том, что оценку можно посчитать точно - пока нет, потому что операторы до сих пор не завершили все эвакуационные действия", - пояснил он.

По словам вице-президента АТОР , с Ближнего Востока туристов почти отовсюду вывезли совместно силами российских и арабских перевозчиков. Но есть страны, куда туристы летали с помощью арабских перевозчиков транзитом, например, на Шри-Ланку , в Танзанию , в Таиланд . Покупка альтернативных билетов для туристов и продление проживания там тоже ложится на плечи туроператоров.

Кроме того, подчеркнул Мурадян , еще предстоит оценить ущерб от возврата средств за несостоявшиеся туры. Согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития , ряд стран Ближнего Востока признаны небезопасными, и туроператоры обязаны вернуть средства за туры в эти страны в полном объеме тем туристам, кто не захочет перебронироваться на другие направления.