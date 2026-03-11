https://ria.ru/20260311/ator-2079944449.html
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке на текущий момент можно оценить в 5-6 миллиардов рублей, но точные расчеты делать... РИА Новости, 11.03.2026
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке на текущий момент можно оценить в 5-6 миллиардов рублей, но точные расчеты делать преждевременно, так как туркомпании еще не завершили эвакуационные действия, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
"Я бы ориентировался на ущерб в 5-6 миллиардов рублей. Здесь надо понимать, что это и прямой ущерб, связанный с оплатой проживания, альтернативных билетов туристам, особенно по третьим направлениям. Это размещение на период до 5-7 дней, которые операторы оплачивали из собственных средств", - сказал Мурадян РИА Новости.
"Напомню, что только с Эмиратами у нас было более 200 рейсов в неделю. Это огромное количество путешественников на еженедельной основе. Поэтому, конечно, говорить о том, что оценку можно посчитать точно - пока нет, потому что операторы до сих пор не завершили все эвакуационные действия", - пояснил он.
По словам вице-президента АТОР
, с Ближнего Востока
туристов почти отовсюду вывезли совместно силами российских и арабских перевозчиков. Но есть страны, куда туристы летали с помощью арабских перевозчиков транзитом, например, на Шри-Ланку
, в Танзанию
, в Таиланд
. Покупка альтернативных билетов для туристов и продление проживания там тоже ложится на плечи туроператоров.
Кроме того, подчеркнул Мурадян
, еще предстоит оценить ущерб от возврата средств за несостоявшиеся туры. Согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития
, ряд стран Ближнего Востока признаны небезопасными, и туроператоры обязаны вернуть средства за туры в эти страны в полном объеме тем туристам, кто не захочет перебронироваться на другие направления.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.