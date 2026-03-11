Рейтинг@Mail.ru
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
13:34 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ator-2079944449.html
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.03.2026
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке на текущий момент можно оценить в 5-6 миллиардов рублей, но точные расчеты делать... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:34:00+03:00
2026-03-11T13:34:00+03:00
Ближний Восток, США, Иран, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке

АТОР оценил ущерб туроператоров РФ из-за ситуации с Ираном в 5-6 млрд руб

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ущерб российских туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке на текущий момент можно оценить в 5-6 миллиардов рублей, но точные расчеты делать преждевременно, так как туркомпании еще не завершили эвакуационные действия, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
"Я бы ориентировался на ущерб в 5-6 миллиардов рублей. Здесь надо понимать, что это и прямой ущерб, связанный с оплатой проживания, альтернативных билетов туристам, особенно по третьим направлениям. Это размещение на период до 5-7 дней, которые операторы оплачивали из собственных средств", - сказал Мурадян РИА Новости.
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой
Вчера, 08:38
"Напомню, что только с Эмиратами у нас было более 200 рейсов в неделю. Это огромное количество путешественников на еженедельной основе. Поэтому, конечно, говорить о том, что оценку можно посчитать точно - пока нет, потому что операторы до сих пор не завершили все эвакуационные действия", - пояснил он.
По словам вице-президента АТОР, с Ближнего Востока туристов почти отовсюду вывезли совместно силами российских и арабских перевозчиков. Но есть страны, куда туристы летали с помощью арабских перевозчиков транзитом, например, на Шри-Ланку, в Танзанию, в Таиланд. Покупка альтернативных билетов для туристов и продление проживания там тоже ложится на плечи туроператоров.
Кроме того, подчеркнул Мурадян, еще предстоит оценить ущерб от возврата средств за несостоявшиеся туры. Согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития, ряд стран Ближнего Востока признаны небезопасными, и туроператоры обязаны вернуть средства за туры в эти страны в полном объеме тем туристам, кто не захочет перебронироваться на другие направления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туроператоры вывезли почти всех россиян из Бахрейна, заявили в АТОР
10 марта, 17:21
 
Ближний ВостокСШАИранАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
