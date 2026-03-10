https://ria.ru/20260310/voronchihina-2079655503.html
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте в рамках суперкомбинации на зимних Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Ворончихина выкатилась за пределы трассы и не смогла финишировать в супергиганте