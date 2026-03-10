Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
11:48 10.03.2026
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде
2026
спорт, россия, италия, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Паралимпийские игры
Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте на Паралимпиаде

Ворончихина выкатилась за пределы трассы и не смогла финишировать в супергиганте

Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 10 мар - РИА Новости. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла завершить выступление в супергиганте в рамках суперкомбинации на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), выкатилась за пределы трассы и не смогла финишировать.
Ворончихина в субботу стала бронзовым призером в скоростном спуске, принеся сборной России первую медаль Паралимпийских игр. В понедельник 23-летняя россиянка стала чемпионкой Паралимпиады в супергиганте. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Горнолыжник-паралимпиец из Сербии рассказал о влиянии Игр в Сочи на карьеру
СпортРоссияИталияПаралимпийские игры
 
