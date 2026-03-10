"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Вест Хэм" одержал победу над "Брентфордом" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Основное время встречи в Лондоне завершилось со счетом 2:2. В составе "молотобойцев" дубль оформил Джаррод Боуэн (19-я и 34-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У "Брентфорда" дважды отличился Игор Тьаго (28, 81), также реализовавший 11-метровый удар в эпизоде со вторым голом. В серии пенальти сильнее оказался "Вест Хэм" - 5:3.