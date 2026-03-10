Рейтинг@Mail.ru
"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол
 
01:50 10.03.2026
"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Вест Хэм" одержал победу над "Брентфордом" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
футбол
спорт
лондон
кубок англии
брентфорд
вест хэм юнайтед
лондон
Новости
спорт, лондон, кубок англии, брентфорд, вест хэм юнайтед
Футбол, Спорт, Лондон, Кубок Англии, Брентфорд, Вест Хэм Юнайтед
"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Вест Хэм" по пенальти обыграл "Брентфорд" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

© пресс-служба клуба "Вест Хэм"Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио в матче АПЛ
Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© пресс-служба клуба "Вест Хэм"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Вест Хэм" одержал победу над "Брентфордом" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Основное время встречи в Лондоне завершилось со счетом 2:2. В составе "молотобойцев" дубль оформил Джаррод Боуэн (19-я и 34-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У "Брентфорда" дважды отличился Игор Тьаго (28, 81), также реализовавший 11-метровый удар в эпизоде со вторым голом. В серии пенальти сильнее оказался "Вест Хэм" - 5:3.
Кубок Англии
09 марта 2026 • начало в 22:30
Закончен (П)
Вест Хэм
3 : 25:3
Брентфорд
19‎’‎ • Джеррод Боуэн
34‎’‎ • Джеррод Боуэн (П)
121‎’‎ • Джеррод Боуэн (П)
121‎’‎ • Валентин Кастельянос (П)
121‎’‎ • Каллум Уилсон (П)
121‎’‎ • Томаш Соучек (П)
121‎’‎ • Константинос Мавропанос (П)
28‎’‎ • Тьяго Родригес
(Натан Коллинс)
81‎’‎ • Тьяго Родригес (П)
121‎’‎ • Тьяго Родригес (П)
121‎’‎ • Кин Льюис-Поттер (П)
121‎’‎ • Матиас Йенсен (П)
Соперником "Вест Хэма" в четвертьфинале станет "Лидс".
Футбол Спорт Лондон Кубок Англии Брентфорд Вест Хэм Юнайтед
 
