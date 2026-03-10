"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Вест Хэм" одержал победу над "Брентфордом" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Основное время встречи в Лондоне завершилось со счетом 2:2. В составе "молотобойцев" дубль оформил Джаррод Боуэн (19-я и 34-я минуты), который забил второй мяч с пенальти. У "Брентфорда" дважды отличился Игор Тьаго (28, 81), также реализовавший 11-метровый удар в эпизоде со вторым голом. В серии пенальти сильнее оказался "Вест Хэм" - 5:3.
09 марта 2026 • начало в 22:30
Закончен (П)
19’ • Джеррод Боуэн
34’ • Джеррод Боуэн (П)
121’ • Джеррод Боуэн (П)
121’ • Валентин Кастельянос (П)
121’ • Каллум Уилсон (П)
121’ • Томаш Соучек (П)
121’ • Константинос Мавропанос (П)
28’ • Тьяго Родригес
81’ • Тьяго Родригес (П)
121’ • Тьяго Родригес (П)
121’ • Кин Льюис-Поттер (П)
121’ • Матиас Йенсен (П)
Соперником "Вест Хэма" в четвертьфинале станет "Лидс".