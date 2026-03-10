СМИ: цены на топливо в Африке выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на топливо в ряде африканских стран значительно выросли после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в Сомали и Южном Судане наблюдается двукратное повышение цен, свидетельствуют данные африканских СМИ.