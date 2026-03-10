СМИ: цены на топливо в Африке выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Цены на топливо в ряде африканских стран значительно выросли после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в Сомали и Южном Судане наблюдается двукратное повышение цен, свидетельствуют данные африканских СМИ.
"Цены на топливо в сомалийской столице Могадишо удвоились и обновили рекорд на отметке в 1,5 доллара за литр. Это произошло в результате эскалации на Ближнем Востоке, приведшей к нарушению цепочек поставок", - сообщило во вторник издание Dawan Africa.
Вторым государством, где цены на топливо возросли вдвое, стал Южный Судан. По данным издания Eye Radio, на заправках в столице страны Джубе литр бензина стоит 2,6 доллара, в то время как на черном рынке аналогичный объем топлива можно приобрести за 2,1 доллара. За пределами столицы цены еще выше - в городе-миллионнике Малакаль на севере страны литр топлива стоит от 6,6 до 7 долларов.
В свою очередь центральное правительство Судана с целью не допустить взрывного роста цен разработало программу импорта топлива, в рамках которой 30 частных компаний должны будут обеспечить половину потребностей страны в бензине и дизеле. Вторую половину топливных нужд страны Хартум планирует закрыть за счет собственных перерабатывающих мощностей. Одновременно на территориях, занятых повстанческими "Силами быстрого реагирования", цены на бензин выросли на 40%.
Значительное подорожание топлива затронуло не только Восточную Африку. В Нигерии с конца февраля цена за литр бензина выросла на 60% с 0,55 доллара до 0,93 доллара. На прошлой неделе компания Dangote, крупнейший производитель топлива в стране, трижды повысила стоимость топлива.