Трефилов прокомментировал реакцию МОК на ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в разговоре с РИА Новости призвал людей из Международного олимпийского комитета (МОК) проявить ответственность после начала военного конфликта в Иране.
Ранее МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве". Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ответ на это заявление подчеркнул, что слова МОК можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
"Должен найтись и там, и здесь человек, который возьмет на себя ответственность. Когда дедушка такой же седой, как я, пришел, мы подумали, что это класс, но оказалось наоборот. Должен найтись человек в МОК, который скажет: "Вот так будет. Не приезжаете, так не приезжайте". Все равно придете к этому. А сейчас все вроде за, но вроде и против. Германия, Франция и Англия сказали: "Не расстраивайтесь". В Библии говорится: "Ударили по одной щеке - подставь другую". Но щеки жалко", - сказал Трефилов, комментируя отсутствие реакции МОК на события на Ближнем Востоке.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.