Трефилов прокомментировал реакцию МОК на ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в разговоре с РИА Новости призвал людей из Международного олимпийского комитета (МОК) проявить ответственность после начала военного конфликта в Иране.