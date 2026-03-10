Рейтинг@Mail.ru
Трефилов прокомментировал реакцию МОК на ситуацию на Ближнем Востоке
10.03.2026
Трефилов прокомментировал реакцию МОК на ситуацию на Ближнем Востоке
россия
иран
евгений трефилов
германия
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
совет федерации рф
россия
иран
германия
россия, иран, евгений трефилов, германия, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), совет федерации рф, спорт, гандбол
Россия, Иран, Евгений Трефилов, Германия, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Совет Федерации РФ, Спорт, Гандбол
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в разговоре с РИА Новости призвал людей из Международного олимпийского комитета (МОК) проявить ответственность после начала военного конфликта в Иране.
Ранее МОК заявил об отсутствии у организации средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве". Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в ответ на это заявление подчеркнул, что слова МОК можно расценивать как движение к неизбежному снятию ограничений с российских спортсменов.
"Должен найтись и там, и здесь человек, который возьмет на себя ответственность. Когда дедушка такой же седой, как я, пришел, мы подумали, что это класс, но оказалось наоборот. Должен найтись человек в МОК, который скажет: "Вот так будет. Не приезжаете, так не приезжайте". Все равно придете к этому. А сейчас все вроде за, но вроде и против. Германия, Франция и Англия сказали: "Не расстраивайтесь". В Библии говорится: "Ударили по одной щеке - подставь другую". Но щеки жалко", - сказал Трефилов, комментируя отсутствие реакции МОК на события на Ближнем Востоке.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
Флаг Международного олимпийского комитета (МОК) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Депутат призвал МОК вернуть атлетов из России после слов об ударах по Ирану
РоссияИранЕвгений ТрефиловГерманияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Совет Федерации РФСпортГандбол
 
