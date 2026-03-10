Что на самом деле означают укоренившиеся традиции на поминках

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Миллионы людей произносят на похоронах "земля пухом", не подозревая, что эти слова — проклятие. Священники РПЦ объяснили, почему эта фраза звучит как пожелание вечных мук.

Что нужно говорить вместо нее?

Проклятие, которое звучит как утешение

Руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев объяснил изданию "АиФ", откуда взялась эта традиция и почему она несовместима с православием.

"Выражение принадлежит древнеримскому поэту Марку Марциалу. Полностью она звучит так: "Пусть земля тебе будет пухом и мягко покрывает песок, чтобы не смог он защитить кости от собак". Звучит совсем не дружелюбно", — рассказал священник.

Латинское выражение "Sit tibi terra levis" ("Да будет тебе земля легкой") встречается на античных надгробиях по всей Европе. Оно перекочевало в народные языки — и оказалось на русских кладбищах, где соседствует с православными крестами.

Многие верующие не подозревают: произнося "земля пухом", они повторяют формулу язычников, адресованную врагам.

По словам Зверева, в античные времена такую эпитафию высекали на надгробиях. С одной стороны, ушедшему желали легкой загробной жизни. С другой — ту же фразу использовали как проклятие, чтобы покойнику "на том свете не было вечного покоя". Римляне верили: если земля будет слишком мягкой, дикие звери легко доберутся до останков и разроют могилу.

Таким образом, полная формула — это пожелание, чтобы кости умершего выкопали собаки. Ничего доброго в таком "благословении" нет.

Язычество против православия

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов добавил , что с православной точки зрения сама фраза не имеет смысла.

По словам священнослужителя, мертвое тело не испытывает ощущений — ему все равно, холодно или тепло, сухо или мокро. "В православии важна душа, поэтому с православной точки зрения покойному всегда желают Царствия Небесного", — пояснил отец Максим.

Что тогда говорить?

Священник Никита Зверев уточнил: православные верующие прощаются с усопшими словами "Царство небесное", называя имя покойного. Таким образом, человек желает близкому быть с Господом, обрести вечный покой в раю.

Именно эта формула, по словам церковнослужителей, соответствует христианской традиции. Она не связана с языческими представлениями о том, что душа остается в могиле и переживает физические ощущения тела. Христианство учит: душа отделяется от тела и предстает перед Богом, а тленная оболочка возвращается в землю.

Другие похоронные суеверия

Фраза "земля пухом" — не единственный языческий обычай, который прижился в народной традиции вопреки церковным канонам. Священники регулярно напоминают: рюмка водки на могиле, монеты в гробу, закрытые зеркала в доме покойного — все это пережитки дохристианских верований.

Русская православная церковь не признает эти ритуалы. Вместо этого верующим рекомендуют заказать панихиду, подать записку об упокоении, поставить свечу в храме. Главное — молитва за душу усопшего, а не магические действия над телом.

Ошибки с записками за упокой

Та же проблема — с записками за упокой. Вписывать всех подряд — грубая ошибка. Например, что касается самоубийц: в Русской церкви категорически не поминают тех, кто ушел из жизни сознательно и добровольно. Это строгое правило актуально не только для родительских суббот.

Исключение — душевнобольные. Для таких случаев существует специальная епархиальная комиссия. Она рассматривает все нюансы и, как правило, разрешает поминовение.

Еда на могилах и правильные поминки

"С советских времен идет обычай приносить на погост еду. Но с христианством эта традиция не имеет ничего общего. По словам священнослужителей, правильнее было бы принести продукты в храм и положить на канун — небольшой четырехугольный стол-подсвечник. Пожертвования позднее раздадут нуждающимся, — объясняет РИА Новости иеромонах Макарий (Маркиш).

Ведь, помимо молитв, важны и добрые дела в память об умерших. Это гораздо правильнее, чем поминки, перерастающие в банальное застолье.

На канун также следует поставить свечи за упокой души. Порой их делят на "поминальные" и "непоминальные". Это заблуждение, как и особые требования к высоте и толщине.