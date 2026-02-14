"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для православных наступила Вселенская родительская суббота. Это один из тех дней, когда в храмах совершаются особые богослужения, а верующие усердно молятся об усопших. Насчет последнего нередко разгораются споры. О том, как не ошибиться с подачей записки и куда правильно поставить свечку, — в материале РИА Новости.

"Помни день субботний"

До Великого поста — чуть более недели. В это время православные готовятся к предстоящему долгому говению, чтобы потом духовно очищенными встретить Пасху.

Воскресение Христово — праздник света, поскольку знаменует победу Христа над смертью. Именно поэтому в течение 40 дней воздержания верующие стремятся как можно чаще бывать на богослужениях в храме. А они в эту пору особенные. Иногда их называют самыми радостными в церковном календаре.

Но есть парадокс: в предпасхальные недели на службах непременно звучит слово "смерть". Какая же радость? Все дело в особом отношении христиан к усопшим. Согласно вероучению, связь между ними и живыми не прекращается.

А общение возможно путем молитвы. Поэтому умерших стараются поминать как в частном порядке — дома, так и всем миром — на Божественной литургии. Более того, для помина в православии существует особый день — суббота.

Выбор неслучаен. Во-первых, четвертая из десяти заповедей гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". Во-вторых, Христос, согласно Евангелию, был распят "накануне дня субботнего".

Кроме того, до своего воскресения Спаситель находился телесно на земле, а душой — в аду, откуда забрал в рай ветхозаветных праведников.

Особые дни

Церковь неизменно подчеркивает важность молитвы о почивших, поэтому в уставе появились еще несколько особых дней для поминовения родных и близких. Они называются родительскими.

Пожалуй, наиболее точно их смысл отражает греческое слово "парастас" — в переводе "ходатайство, предстояние". Говоря иначе, заупокойная служба. В канонах точное число таких поминов не определено, так что в каждой поместной церкви решают по-своему.

"В Русской церкви установлены две Вселенские родительские субботы. Мясопустная — за неделю до Великого поста (в 2026-м приходится на 14 февраля. — Прим. ред.) и Троицкая — перед праздником Троицы (в 2026-м выпадает на 30 мая. — Прим. ред.)", — рассказывает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Кроме того, есть родительские субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста (в 2026-м — 7, 14 и 21 марта соответственно). А также Радоница и Дмитриевская (21 апреля и 7 ноября).

В молитвенном обращении живые просят Бога упокоить души "всех от века почивших". По сути же, подчеркивает духовенство, это отпевание неотпетых.

"Во Вселенскую субботу Церковью установлено поминовение всех умерших православных христиан. Церковь молится о погибших на войне, при катаклизмах и других обстоятельствах, пропавших без вести", — поясняет отец Макарий.

По сходному чину, добавляет он, происходят и заупокойные богослужения 2-й, 3-й и 4-й суббот Великого поста.

От этого стоит воздержаться

По давно устоявшейся традиции в поминальные дни принято посещать кладбища. Некоторые просят священника отслужить панихиду на могиле почившего родственника. Другие молятся самостоятельно. Главное, к чему всегда призывает духовенство, — не впадать во всякого рода суеверия.

Например, с советских времен идет обычай приносить на погост еду. Но с христианством эта традиция не имеет ничего общего. По словам священнослужителей, правильнее было бы принести продукты в храм и положить на канун — небольшой четырехугольный стол-подсвечник. Пожертвования позднее раздадут нуждающимся.

Ведь, помимо молитв, важны и добрые дела в память об умерших. Это гораздо правильнее, чем поминки, перерастающие в банальное застолье.

Сюда же, на канун, следует поставить свечи за упокой души. Порой их делят на "поминальные" и "непоминальные". Это заблуждение. Как и особые требования к высоте и толщине. Важно, чтобы зажжение свечи — добровольной жертвы — сопровождали искренние молитвы.

Не телом, а умом

Не следует впадать и в другую крайность — устраивать "соцсоревнование", заказывая в храме сорокоусты — поминовения. При этом нередко руководствуются примитивным правилом: "Чем больше пожертвую, тем больше получу".

Однако на деле это и батюшку оскорбит, и прихожанина характеризует не с лучшей стороны.

"Церковные праздники на 90 процентов направлены на наше сознание, а не на нашу физическую деятельность. Но людям порой это не нравится. Хочется, чтобы что-то там поставил, написал, заплатил и забыл. Вот это совершенно неправильно. Речь идет о нашем сознании, о нашей духовной жизни, участии в богослужении, молитве", — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш).

Та же проблема — с записками за упокой. Вписывать всех подряд — грубая ошибка. Например, что касается самоубийц: в Русской церкви категорически не поминают тех, кто ушел из жизни сознательно и добровольно. Это строгое правило актуально не только для родительских суббот.

Исключение — душевнобольные. Для таких случаев существует специальная епархиальная комиссия. Она рассматривает все нюансы и, как правило, разрешает поминовение.