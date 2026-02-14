Рейтинг@Mail.ru
"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
08:00 14.02.2026 (обновлено: 08:03 14.02.2026)
"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно
"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно - РИА Новости, 14.02.2026
"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно
Для православных наступила Вселенская родительская суббота. Это один из тех дней, когда в храмах совершаются особые богослужения, а верующие усердно молятся об... РИА Новости, 14.02.2026
религия
аналитика - религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Людям это не нравится". Почему Родительскую субботу отмечают неправильно

Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для православных наступила Вселенская родительская суббота. Это один из тех дней, когда в храмах совершаются особые богослужения, а верующие усердно молятся об усопших. Насчет последнего нередко разгораются споры. О том, как не ошибиться с подачей записки и куда правильно поставить свечку, — в материале РИА Новости.

"Помни день субботний"

До Великого поста — чуть более недели. В это время православные готовятся к предстоящему долгому говению, чтобы потом духовно очищенными встретить Пасху.
Воскресение Христово — праздник света, поскольку знаменует победу Христа над смертью. Именно поэтому в течение 40 дней воздержания верующие стремятся как можно чаще бывать на богослужениях в храме. А они в эту пору особенные. Иногда их называют самыми радостными в церковном календаре.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Но есть парадокс: в предпасхальные недели на службах непременно звучит слово "смерть". Какая же радость? Все дело в особом отношении христиан к усопшим. Согласно вероучению, связь между ними и живыми не прекращается.
А общение возможно путем молитвы. Поэтому умерших стараются поминать как в частном порядке — дома, так и всем миром — на Божественной литургии. Более того, для помина в православии существует особый день — суббота.
Выбор неслучаен. Во-первых, четвертая из десяти заповедей гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". Во-вторых, Христос, согласно Евангелию, был распят "накануне дня субботнего".
© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкРаспятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Кроме того, до своего воскресения Спаситель находился телесно на земле, а душой — в аду, откуда забрал в рай ветхозаветных праведников.

Особые дни

Церковь неизменно подчеркивает важность молитвы о почивших, поэтому в уставе появились еще несколько особых дней для поминовения родных и близких. Они называются родительскими.
Пожалуй, наиболее точно их смысл отражает греческое слово "парастас" — в переводе "ходатайство, предстояние". Говоря иначе, заупокойная служба. В канонах точное число таких поминов не определено, так что в каждой поместной церкви решают по-своему.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДуховник 76-й Псковской дивизии ВДВ протоиерей Михаил Тэор и прихожанин храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках Александр
Духовник 76-й Псковской дивизии ВДВ протоиерей Михаил Тэор и прихожанин храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках Александр. - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Духовник 76-й Псковской дивизии ВДВ протоиерей Михаил Тэор и прихожанин храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках Александр
"В Русской церкви установлены две Вселенские родительские субботы. Мясопустная — за неделю до Великого поста (в 2026-м приходится на 14 февраля. — Прим. ред.) и Троицкая — перед праздником Троицы (в 2026-м выпадает на 30 мая. — Прим. ред.)", — рассказывает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Кроме того, есть родительские субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста (в 2026-м — 7, 14 и 21 марта соответственно). А также Радоница и Дмитриевская (21 апреля и 7 ноября).
В молитвенном обращении живые просят Бога упокоить души "всех от века почивших". По сути же, подчеркивает духовенство, это отпевание неотпетых.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Богослужение в храме
"Во Вселенскую субботу Церковью установлено поминовение всех умерших православных христиан. Церковь молится о погибших на войне, при катаклизмах и других обстоятельствах, пропавших без вести", — поясняет отец Макарий.
По сходному чину, добавляет он, происходят и заупокойные богослужения 2-й, 3-й и 4-й суббот Великого поста.

От этого стоит воздержаться

По давно устоявшейся традиции в поминальные дни принято посещать кладбища. Некоторые просят священника отслужить панихиду на могиле почившего родственника. Другие молятся самостоятельно. Главное, к чему всегда призывает духовенство, — не впадать во всякого рода суеверия.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦветы на могиле
Цветы на могиле - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Цветы на могиле
Например, с советских времен идет обычай приносить на погост еду. Но с христианством эта традиция не имеет ничего общего. По словам священнослужителей, правильнее было бы принести продукты в храм и положить на канун — небольшой четырехугольный стол-подсвечник. Пожертвования позднее раздадут нуждающимся.
Ведь, помимо молитв, важны и добрые дела в память об умерших. Это гораздо правильнее, чем поминки, перерастающие в банальное застолье.
Сюда же, на канун, следует поставить свечи за упокой души. Порой их делят на "поминальные" и "непоминальные". Это заблуждение. Как и особые требования к высоте и толщине. Важно, чтобы зажжение свечи — добровольной жертвы — сопровождали искренние молитвы.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование Рождества Христова в России
Празднование Рождества Христова в России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Празднование Рождества Христова в России

Не телом, а умом

Не следует впадать и в другую крайность — устраивать "соцсоревнование", заказывая в храме сорокоусты — поминовения. При этом нередко руководствуются примитивным правилом: "Чем больше пожертвую, тем больше получу".
Однако на деле это и батюшку оскорбит, и прихожанина характеризует не с лучшей стороны.
"Церковные праздники на 90 процентов направлены на наше сознание, а не на нашу физическую деятельность. Но людям порой это не нравится. Хочется, чтобы что-то там поставил, написал, заплатил и забыл. Вот это совершенно неправильно. Речь идет о нашем сознании, о нашей духовной жизни, участии в богослужении, молитве", — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Та же проблема — с записками за упокой. Вписывать всех подряд — грубая ошибка. Например, что касается самоубийц: в Русской церкви категорически не поминают тех, кто ушел из жизни сознательно и добровольно. Это строгое правило актуально не только для родительских суббот.
Исключение — душевнобольные. Для таких случаев существует специальная епархиальная комиссия. Она рассматривает все нюансы и, как правило, разрешает поминовение.
Прежде всего, подчеркивает духовенство, важно помнить, что любая Родительская суббота — это напоминание о нерушимой связи живых и усопших. А потому любая искренняя молитва — даже своими словами — гораздо важнее всех поставленных свечей и поданных записок.
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
