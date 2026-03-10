Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
09:08 10.03.2026
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Рыбакина обыграла Костюк и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

© Фото : Сайт WTAЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Сайт WTA
Елена Рыбакина. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой третьей ракетки мира со счетом 6:4, 6:4. Костюк занимает 28-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
В четвертом круге соперницей Рыбакиной станет британка Сонай Картал (54).
10 марта 2026 • начало в 07:30
Завершен
Марта Костюк
0 : 24:64:6
Елена Рыбакина
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира
6 марта, 23:51
 
ТеннисСпортКазахстанИндиан-УэллсСШАЕлена РыбакинаМарта КостюкЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
