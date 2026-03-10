https://ria.ru/20260310/tennis-2079612993.html
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T09:08:00+03:00
2026-03-10T09:08:00+03:00
2026-03-10T09:08:00+03:00
теннис
спорт
казахстан
индиан-уэллс
сша
елена рыбакина
марта костюк
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873061000_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b8a82d76b4a17a2cd975ab4a27a14768.jpg
https://ria.ru/20260306/aleksandrova-2079151347.html
казахстан
индиан-уэллс
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873061000_156:0:1283:845_1920x0_80_0_0_869b82aca148b3023deb8d54b8ae65c6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казахстан, индиан-уэллс, сша, елена рыбакина, марта костюк, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Казахстан, Индиан-Уэллс, США, Елена Рыбакина, Марта Костюк, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рыбакина вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Рыбакина обыграла Костюк и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе