Спецоперация, 10 марта: Киев контролирует только 15-17 процентов ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 10.03.2026 (обновлено: 18:17 10.03.2026)
Спецоперация, 10 марта: Киев контролирует только 15-17 процентов ДНР
Спецоперация, 10 марта: Киев контролирует только 15-17 процентов ДНР - РИА Новости, 10.03.2026
Спецоперация, 10 марта: Киев контролирует только 15-17 процентов ДНР
Киевский режим контролирует лишь 15-17% территории Донецкой Народной Республики, хотя полгода назад речь шла о 25%, сообщил президент России Владимир Путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073065054_0:26:3073:1755_1920x0_80_0_0_c5fa143526266b6c4d2b4e7165f1b889.jpg
Новости
Спецоперация, 10 марта: Киев контролирует только 15-17 процентов ДНР

Военнослужащий расчета пушки-гаубицы Д-20
Военнослужащий расчета пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киевский режим контролирует лишь 15-17% территории Донецкой Народной Республики, хотя полгода назад речь шла о 25%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Путин добавил, что, несмотря на колоссальный ущерб, восстановление идет довольно быстрыми темпами, а регион, считавшийся одним из самых развитых центров СССР, развивается и сейчас, хорошими темпами растет строительство жилья.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
Вчера, 17:05
Пушилин доложил президенту, что ДНР помогает вся Россия, но и республика делает все возможное, чтобы приносить пользу всей стране. Сейчас, по его словам, усилия сконцентрированы, чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением, над этим работают более 220 аварийных бригад.
Глава региона также рассказал, что в рамках строительства Азовского кольца появились более 800 километров дороги. Кроме того, по его словам, в освобожденное в январе 2025 года Курахово вернулись 260 человек.

Уничтожен украинский истребитель

Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, средства ПВО уничтожили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS и 241 украинский беспилотник самолетного типа, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
Подразделения группировок "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1 265 военнослужащих.
Кроме того, киевский режим лишился 13 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских орудий, станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девяти станций радиоэлектронной борьбы, 21 склада боеприпасов и материальных средств.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия российских группировок нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска дальних ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Сторонник радикальной оппозиции в Киеве
"Бунты уже начались". Грозит ли Украине новый Майдан
Вчера, 08:00

Побудить Киев пойти по пути переговоров

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Звонок прошел по инициативе американского президента, уточнил он. Разговор длился около часа, упор сделали на ситуации вокруг Ирана, но главы государств затронули, в том числе, урегулирование на Украине.
Ушаков рассказал, что Путин в ходе разговора дал характеристику происходящего на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, продвижение российских войск должно побудить киевский режим пойти по пути переговоров.
Кроме того, российский президент озвучил положительные оценки посреднических усилий США в урегулировании конфликта. Трамп, по словам Ушакова, выразил заинтересованность, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня.
Как сообщил, в свою очередь, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, российский и американский президенты обсудили возможные решения по Украине и иранский конфликт. Он назвал разговор важным и обратил внимание, что он состоялся в решающий момент.
Трамп заявил, что разговор относительно Украины прошел в положительном ключе, при этом глава Белого дома отметил, что считает украинский конфликт "бесконечной борьбой", которая, по его словам, вызвана сохраняющейся между сторонами огромной враждой.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Киев пытается дискредитировать командование "Севера" в Сумской области
Вчера, 06:37

Диверсионно-террористическая война

Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, обеспечил надежный заслон украинским диверсантам. Вопрос отмены режима КТО, по его словам, будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования "буферной зоны" вдоль нынешней линии государственной границы РФ.
Кроме того, по словам Бортникова, полностью пересмотрели антитеррористическую защиту Крымского моста. Благодаря принятым мерам предотвратили ряд попыток новых атак на этот крупный транспортный объект.
Киевский режим и его зарубежные кураторы, по сути, объявили России диверсионно-террористическую войну, заявил Бортников. Враг не только пытается наносить точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками. Планируемые киевским режимом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными, вырос уровень их обеспечения, обратил внимание директор ФСБ.
Спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности", угрозы с их стороны вышли на принципиально иной, более высокий уровень.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Украинская бабушка в 2022 году помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ
Вчера, 03:42

Трудно поспорить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что все заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что с этим трудно поспорить, а последовательная позиция президента России Путина по Украине всем известна.
Пресс-секретарь президента отметил, что США не ставил РФ условий о прекращении огня перед продолжением переговоров. Он также добавил, что Россия ценит посреднические усилия Соединенных Штатов.
По словам Пескова, все стороны, в том числе РФ, заинтересованы в продолжении трехсторонних переговоров по урегулированию, и этот формат нужно продолжать. В то же время, конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров пока нет, заявил он.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области, под удар попали 57 населенных пунктов, зафиксированы атаки 150 беспилотников, выпущены пять снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские информационные структуры проводят в Сумской области кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск "Север": от имени военнослужащих и офицеров распространяются сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, а после этого якобы рядовые военнослужащие пишут, что командование якобы допускает издевательства над бойцами.
Также собеседник агентства в российских силовых структурах рассказал об акции в Кировограде, где родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, большинство из которых числятся пропавшими без вести, вышли на улицу с баннерами. На плакатах были изображены фотографии около 1 тысячи военнослужащих подразделения.
Украинские военнослужащие
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва
Вчера, 01:44

Наскребли ракет для Patriot

Издание Spiegel сообщило, что министр обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими европейскими партнерами о поставке 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot на Украину. Вместе с ракетами из запасов бундесвера в общей сложности киевский режим получит около 35 ракет.
В то же время, газета New York Times пишет, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке.
Евросоюз может запретить въезд в Европу не только бойцам СВО, но их родственникам, сообщила газета "Известия" со ссылкой на слова евродепутата от Чехии Томаша Здеховски. Он отметил, что участники боевых действий "не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в Европейский союз в качестве туристов".
Украинские военнослужащие
Командир нацбата ВСУ шикует в Европе, пока его бойцы гибнут на фронте
Вчера, 01:14

"Экспертная помощь"

Украинские СМИ в течение прошедшей ночи и утра сообщали о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Сумах.
Новые боевые подразделения, в том числе полки беспилотных систем, создают в национальной гвардии Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.
Киевский режим ведет переговоры с США о получении ракет для ПВО в обмен на "экспертную помощь" странам Персидского залива и Соединенным Штатам в вопросах борьбы с иранскими беспилотниками, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на украинского посла в Штатах Ольгу Стефанишину.
Экс-военврач в Днепропетровске организовала схему уклонения от мобилизации через фиктивные медицинские документы, "услугами" могли воспользоваться как минимум 300 уклонистов, сообщило во вторник госбюро расследований Украины (ГБР).
Сотрудники украинских военкоматов требуют до 25 тысяч долларов с украинцев, подлежащих мобилизации, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. От "патруля", если "договариваться прямо на месте", иногда удается за 1 тысячу долларов. В то же время, по словам Лебедева, патрульные взятки берут неохотно, поскольку тех, кто хуже всех справляется с обязанностями, переводят в боевые подразделения.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
