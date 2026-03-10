Рейтинг@Mail.ru
Юношеская команда "Спартака" сыграет на турнире в Венгрии с участием "ПСЖ"
14:33 10.03.2026 (обновлено: 15:08 10.03.2026)
Юношеская команда "Спартака" сыграет на турнире в Венгрии с участием "ПСЖ"
Юношеская команда "Спартака" сыграет на турнире в Венгрии с участием "ПСЖ"
футбол
спорт
спартак москва
аталанта
марибор
спорт, спартак москва, аталанта, марибор
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Аталанта, Марибор
Юношеская команда "Спартака" сыграет на турнире в Венгрии с участием "ПСЖ"

Юношеская команда "Спартака" выступит на международном турнире в Венгрии

Футбольный мяч – отборочный турнир Евро-2024
Футбольный мяч – отборочный турнир Евро-2024
© UEFA Пресс-служба УЕФА
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Юношеская команда московского "Спартака" сыграет на футбольном клубном турнире в Венгрии, сообщил в канале MAX министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Турнир, организованный при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии, пройдет 12-15 марта. "Спартак" в группе сыграет с итальянской "Аталантой" (13 марта) и словенским "Марибором" (14 марта). В другой группе выступят венгерский "Гонвед", французский "ПСЖ" и испанский "Эльче". Финал состоится 15 марта на стадионе "Йожеф Божик".
«
"Предстоящая матчевая серия - важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА", - говорится в сообщении.
Футбол Спорт Спартак Москва Аталанта Марибор
 
