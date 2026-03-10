Совет Госдумы поддержал кандидатуры на должности членов ЦИК

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Совет Госдумы поддержал представленные фракциями кандидатуры на должности членов ЦИК, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Думы поддержал представленные политическими фракциями кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии. Проект постановления об их назначении будет рассмотрен на пленарном заседании 11 марта", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Среди представленных кандидатур от фракций: "Единая Россия" - Константин Мазуревский; КПРФ - Евгений Колюшин; ЛДПР - Василина Кулиева; "Справедливая Россия" - Николай Левичев; "Новые люди" - Алена Булгакова.
В соответствии с законодательством Госдума назначает пять членов ЦИК РФ из числа кандидатур, предлагаемых депутатами, фракциями. Обсуждение кандидатур, а также голосование по его итогам проводятся на пленарном заседании Государственной Думы.
Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РФ истекают в конце марта.
