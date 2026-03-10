Рейтинг@Mail.ru
В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:42 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/pszh-2079789741.html
В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ"
В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ"
Власти Парижа усилят безопасность на улицах города перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местным "Пари Сен-Жермен" и лондонским "Челси", сообщил... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T19:42:00+03:00
2026-03-10T19:42:00+03:00
футбол
париж
ашраф хакими
пари сен-жермен (псж)
челси
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041901834_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0f29c8be2f910a49625da2f223626630.jpg
https://ria.ru/20260307/safonov-2079277707.html
париж
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041901834_392:257:2780:2048_1920x0_80_0_0_78f4dd299b326e5ce3863474a0def281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
париж, ашраф хакими, пари сен-жермен (псж), челси, лига чемпионов уефа
Футбол, Париж, Ашраф Хакими, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Челси, Лига чемпионов УЕФА
В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ"

В Париже опасаются агрессии английских фанатов и феминисток перед матчем ЛЧ

© Фото : Пресс-служба "ПСЖ"Футболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Пресс-служба "ПСЖ"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Парижа усилят безопасность на улицах города перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местным "Пари Сен-Жермен" и лондонским "Челси", сообщил пресс-секретарь полицейского профсоюза Реда Бельхадж для телеканала Europe 1.
Первый матч 1/8 финала пройдет в среду на "Парк де Пренс". По информации вещателя, на игру должны приехать около 2000 английских болельщиков. Как отмечает глава управления общественного порядка и дорожного движения Фабьен Богэ, болельщики должны приехать в город поездом или автобусом, по прибытии за ними будет вестись тщательное наблюдение.
По словам Бельхаджа, мобильные подразделения будут патрулировать районы Парижа, где могут собираться сторонники английской команды. Также будут мобилизованы бригады по информированию об общественном порядке.
Помимо этого, власти обеспокоены возможными акциями протеста со стороны феминистических групп. Ожидается, что феминистки могут активизироваться перед или во время матча "ПСЖ" после поддержки фанатами защитника команды Ашрафа Хакими, который должен предстать перед судом по обвинению в изнасиловании.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сафонов: каждый матч для "ПСЖ" будет решающим после поражения от "Монако"
7 марта, 20:05
 
ФутболПарижАшраф ХакимиПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЧелсиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала