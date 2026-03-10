В Париже опасаются агрессии фанатов и феминисток перед матчем "ПСЖ"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти Парижа усилят безопасность на улицах города перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местным "Пари Сен-Жермен" и лондонским "Челси", сообщил пресс-секретарь полицейского профсоюза Реда Бельхадж для телеканала Europe 1.

Первый матч 1/8 финала пройдет в среду на "Парк де Пренс". По информации вещателя, на игру должны приехать около 2000 английских болельщиков. Как отмечает глава управления общественного порядка и дорожного движения Фабьен Богэ, болельщики должны приехать в город поездом или автобусом, по прибытии за ними будет вестись тщательное наблюдение.

По словам Бельхаджа, мобильные подразделения будут патрулировать районы Парижа, где могут собираться сторонники английской команды. Также будут мобилизованы бригады по информированию об общественном порядке.